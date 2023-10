Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite IndyArts pour toutes les dernières nouvelles et critiques en matière de divertissement Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite IndyArts



John Cleese a révélé que GB News lui avait fait la « meilleure offre » qu’il ait jamais reçue pour animer une émission sur la plateforme, car il qualifie son nouveau collègue Boris Johnson de « menteur en série ».

L’ancien Premier ministre a révélé vendredi 27 octobre qu’il allait avoir sa propre émission sur GB News, faisant de lui le dernier homme politique conservateur à rejoindre la chaîne de télévision de droite en tant que présentateur. La nouvelle est arrivée quelques jours avant que Cleese ne lance sa propre émission, L’heure des dinosaures.

Dans une vidéo publiée sur X, Johnson a déclaré qu’il était « ravi » de s’inscrire à la nouvelle chaîne « remarquable » – se vantant que l’émission lui permettrait de partager ses « opinions sans fard » sur la politique.

En réponse, Cleese s’est adressé le lendemain à X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pour dire qu’il pouvait « à peine croire » que son employeur GB News donnerait son propre programme à un « menteur en série avéré ».

L’ancien Premier ministre a démissionné de manière sensationnelle en juin après avoir affirmé qu’il avait été victime d’une « chasse aux sorcières » suite à son scandale Partygate – après avoir été reconnu coupable d’avoir délibérément menti aux Communes sur sa connaissance des violations des règles.

Cleese est sur le point de lancer son émission GB News en 10 parties, L’heure des dinosauresle 29 octobre, où il interrogera diverses personnes présentes à l’intérieur d’un château du XIIe siècle.

Parlant de la façon dont il en est venu à faire une émission sur GB News, Cleese a déclaré Le temps du dimanche: “[GB] La nouvelle m’est parvenue avec la meilleure offre que j’ai jamais reçue d’une société de télévision. Normalement, vous avez ces cadres qui pensent en savoir plus sur la comédie que vous, qui vous disent ce qu’ils trouvent drôle.

«C’est comme un comptable qui dit à un romancier comment écrire une intrigue. Mais ils ont dit : « Faites dix programmes et vous pourrez faire exactement ce que vous voulez », ce qui est remarquable.

«Je sais que beaucoup de gens s’en prennent à GB News et, pour être honnête, je ne suis pas d’accord avec les opinions de certains de ses présentateurs. Mais j’ai eu carte blanche pour dire ce que je veux et être aussi bête ou aussi sérieux que je le souhaite. Nous pourrions même faire une deuxième série.

Cleese n’a pas commenté directement la controverse entourant les commentaires misogynes de Laurence Fox sur GB News, qui lui ont valu d’être limogé par la chaîne au début du mois.

Ce n’est pas la première fois que l’homme de 83 ans critique GB News. Il avait précédemment critiqué le présentateur Mark Dolan pour ce qu’il avait qualifié de comportement « vraiment épouvantable » après que Dolan ait appelé Meghan Markle « Woko Mono » à plusieurs reprises.

Cleese a posté sur Twitter : « Il me semble que GB News se fait du mal en publiant ces conneries désagréables et vulgaires. »

Cleese a déjà critiqué GB News (Médias PA)

Boris Johnson rejoint une série d’anciens collègues conservateurs – dont l’allié Sir Jacob Rees-Mogg, l’actuel vice-président Lee Anderson et son compatriote Brexiteer Nigel Farage – avec leurs propres émissions sur la chaîne controversée.

Dans la vidéo, il a déclaré : « Je suis ravi de dire que je vais bientôt vous rejoindre sur GB News.

“Je vais donner à cette nouvelle chaîne de télévision remarquable mon point de vue sans fard sur tout, depuis la Russie, la Chine, la guerre en Ukraine, la manière dont nous relevons tous ces défis, les énormes opportunités qui nous attendent, pourquoi je crois que notre meilleur les jours sont encore à venir.

« Et pourquoi, dans l’ensemble, les peuples du monde veulent voir plus de « Grande-Bretagne mondiale » et non moins. »

L’heure des dinosaures avec John Cleese lance ce soir sur GB News à 21h.