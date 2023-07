John Cena vivait dans sa voiture avant la célébrité de la WWE

La gloire et la fortune n’étaient pas exactement dans les cartes pour l’acteur et superstar de la WWE John Cena dès le début.

Le millionnaire de 46 ans a déménagé de West Newbury, Massachusetts, à Los Angeles, Californie, en 1999, équipé d’un diplôme en physiologie de l’exercice. Trouver un emploi dans le domaine, cependant, s’est avéré plus difficile qu’il ne le pensait, a déclaré Cena au comédien Kevin Hart sur Peacock talk-show « Cœur à cœur ».

« Je n’ai pas déménagé à Los Angeles pour me divertir », a-t-il déclaré à Hart. « [I] est venu ici pour appliquer mon diplôme et a vraiment échoué. … Je n’ai pu obtenir aucune validation pour ce morceau de papier que j’ai payé. Ce certificat de quatre ans du Springfield College disant: « Nous pensons que vous savez de quoi vous parlez. » «

Après que « toutes les possibilités de remise en forme aient échoué » et qu’un ultime effort pour devenir patrouilleur routier ait échoué, Cena s’est retrouvé sans abri, dormant à l’arrière de sa Lincoln Continental de 1991 et vivant de la pizza gratuite d’un magasin local.

« Ils avaient un accord selon lequel, si vous pouviez manger toute leur pizza, vous l’obteniez gratuitement », a déclaré Cena en riant. « J’avais l’habitude d’y manger tous les soirs, une pizza entière, donc je n’avais pas à payer, parce que je n’avais pas l’argent pour payer le gars. »

La situation était « inconfortable », a-t-il ajouté, mais cela l’a aidé à découvrir qui il était. Cena avait la possibilité de rentrer chez lui avec ses parents, mais a choisi de s’accrocher.

« Je suis très chanceux pour mon histoire car c’était mon choix d’avoir des moments difficiles », a-t-il déclaré. « Mon père disait toujours : ‘Tu es mon fils. Je t’aime. Tu es toujours le bienvenu à la maison.’ Si je pouvais me rendre à West Newbury, dans le Massachusetts, je serais nourri. J’aurais un toit au-dessus de ma tête. Je pourrais me regrouper.

« J’ai choisi de rester dehors », a-t-il poursuivi – et sa persévérance a payé.

L’année suivante, Cena s’est inscrit à l’école Ultimate Pro Wrestling, Ultimate University, et a fait ses débuts à la WWE peu de temps après, remportant 15 championnats du monde. Il reste l’un des lutteurs professionnels les mieux payés dans l’histoire de la WWE.

C’est un travail que Cena ne savait même pas possible.

« Je ne savais pas que la lutte était même une option de carrière », a-t-il déclaré. « Je l’ai regardé quand j’étais jeune, j’en suis tombé en quelque sorte à l’adolescence, parce que c’était comme, ‘Oh, tu dois étudier dur et peut-être faire du sport et trouver un vrai travail ou quoi que ce soit.' »

Cena est également bien connu pour son jeu d’acteur dans des films comme la franchise Fast & Furious, et pour sa philanthropie : il a remporté un record du monde Guinness l’année dernière pour les vœux les plus exaucés par la Fondation Make-A-Wish.

Bien que sa route ait été cahoteuse, Cena dit qu’il se sent chanceux et qu’il apprécie le voyage, même les parties les plus difficiles. « Toute mon existence est un accident », a-t-il déclaré. « Toute mon existence est basée sur une série d’événements heureux. »

Divulgation: Peacock et CNBC appartiennent à la même société mère, NBCUniversal.

