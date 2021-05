John Cena s’excuse auprès de la Chine pour avoir appelé Taiwan un pays

Pékin considère Taiwan, une île démocratique autogérée, comme une province séparatiste et la revendique comme faisant partie de la Chine. Se référer à lui en tant que pays est souvent une affirmation offensive en Chine, où les questions de souveraineté et de territoire sont des questions passionnées motivées par un fort sentiment de nationalisme.

John Cena, le lutteur professionnel et une star de « F9 », le dernier opus de la franchise « Fast and Furious », s’est excusé auprès des fans en Chine mardi après avoir fait référence à Taiwan comme un pays lors d’une interview promotionnelle.

«J’ai fait une erreur», a déclaré M. Cena dans sa vidéo d’excuses. «Maintenant, je dois dire une chose qui est très, très, très importante: j’aime et je respecte la Chine et le peuple chinois.»

Il a poursuivi: «Je suis vraiment désolé pour mes erreurs. Pardon. Pardon. Je suis vraiment désolé. Vous devez comprendre que j’aime et je respecte la Chine et le peuple chinois. »

M. Cena a étudié le mandarin pendant des années et publie régulièrement des articles sur Weibo, mais beaucoup de ses fans chinois n’ont pas été prompts à pardonner.

«Veuillez dire« Taiwan fait partie de la Chine »en chinois. Sinon, nous n’accepterons pas vos excuses », a répondu un utilisateur de Weibo dans un commentaire qui a été aimé des milliers de fois.

Les entreprises occidentales et les célébrités qui font des affaires en Chine – et cela peut être de très grosses affaires, en particulier pour l’industrie du divertissement – sont souvent obligées de marcher sur la corde raide politique pour ne pas offenser les sensibilités chinoises. Pour beaucoup, cela est réalisé en restant aussi loin que possible de la politique, en évitant les questions sur les détentions massives au Xinjiang, les manifestations pro-démocratie à Hong Kong ou le statut de Taiwan et du Tibet.