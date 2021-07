John Cena renverse la mèche après avoir été approché par Vin Diesel pour Fast9 | Films Actualités

New Delhi : Avec Fast and Furious 9, la famille Fast est de retour pour encore plus de sensations fortes et de folie automobile, le tout enveloppé de personnages hauts en couleur et de lieux exotiques du monde entier.

Dans le prochain film, nous voyons Dominic Toretto de Vin Diesel et Letty de Michelle Rodriguez se contenter d’une vie de famille tranquille complètement hors de la grille avec le jeune Brian. En attendant, ils sont replongés dans un monde rempli de danger et d’action, cette fois confrontés à une menace dangereuse, qui fait resurgir de vieilles blessures pour Dom en particulier.

John Cena rejoint l’équipe Fast pour incarner Jakob Toretto, le frère cadet de Dom perdu depuis longtemps et brûlant de sentiments de vengeance envers lui.

Parlant de la façon dont l’équipe Fast a approché John Cena pour le rôle, ce dernier a exprimé à quel point cela semblait un peu un miracle pour lui. « J’ai été approché pour rencontrer Vin à plusieurs reprises. Il voulait juste parler et apprendre à me connaître. Et ces conversations l’ont amené à me demander si je voulais être accueilli dans la famille. Et finalement, il m’a proposé le rôle de Jakob Toretto. Ce qui, en commençant par le début de cette déclaration : quelqu’un m’a contacté et a voulu que je rencontre Vin Diesel est si mythique et puis les événements par la suite sont tellement imprévisibles, tellement fous. Tout est surréaliste, mec. Cela a été long à venir, mais Fast & Furious 9 est enfin sur le point de sortir en salles et le surréaliste est sur le point de devenir très réel, très bientôt », a-t-il déclaré.

Parlant de son personnage Jakob, Cena ajoute : « Mes compétences incluent le fait d’être plus fort, plus rapide, plus intelligent que Dom. Ainsi, pour la première fois, Dom a un ennemi qui possède non seulement toutes ses compétences, mais à une plus grande capacité. Pourtant, je pense que voici le kicker, et j’aime vraiment ça : je représente aussi le passé de Dom. Et il se peut que les gens prennent la position qu’il existe un symbolisme métaphorique que vous ne pouvez vraiment pas fuir votre passé. Et si vous n’êtes pas prêt à en affronter certaines parties, vous allez éventuellement devoir le faire si vous voulez aller de l’avant. Et ici, nous avons Dom Toretto qui vit les premiers stades de la paternité, mais il atteint – jeu de mots – un barrage routier parce qu’il est incapable d’aborder ce moment de son passé. J’aime le fait que le passé qu’il n’a pas affronté est sa famille de lignée et le fait qu’il affronte maintenant un adversaire qui est plus doué que lui à tous points de vue.

Fast9 sortira en salles le 5 août 2021.