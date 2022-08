John Cena publie après que l’haltérophile Sanket Sargar remporte l’argent à Birmingham 2022

L’Indien Sanket Sargar a décroché samedi une médaille d’argent en haltérophilie masculine dans la catégorie des 55 kg aux Jeux du Commonwealth 2022. Le spectacle prolifique de l’athlète né dans le Maharashtra a reçu de nombreux éloges. Un message surprenant est venu de la superstar et acteur de la WWE John Cena. Cena a posté une photo de Sanket sur Instagram.

Ce n’est pas la première fois que Cena montre son intérêt pour une personnalité sportive indienne. Auparavant, Cena avait publié des photos des joueurs de cricket MS Dhoni et Virat Kohli sur Instagram.

De retour aux Jeux du Commonwealth de Birmingham, Sanket, avec un total de 248 kg, a terminé à la deuxième place alors que l’haltérophile malaisien Aniq Mohamad a remporté la médaille d’or. Aniq avait soulevé 249 kg au total pour remporter la médaille d’or. L’haltérophile sri-lankaise Dilanka Yodage a terminé en troisième position pour remporter la médaille de bronze lors de l’événement.

Sanket Sargar a commencé l’événement Snatch sur une note prometteuse après avoir réussi à soulever 113 kg. Lors de sa première tentative à l’événement Clean and Jerk, Sanket a retiré 135 kg. Sanket n’a pas réussi à soulever 139 kg lors de ses deux tentatives suivantes, mais cela n’a pas pu le dissuader d’obtenir la médaille d’argent. Il a également subi une blessure au coude lors de l’événement Clean and Jerk, ce qui aurait pu nuire à ses chances de remporter la médaille d’or.

Sanket était devenu champion national aux Jeux de la jeunesse de Khelo India et aux Jeux universitaires de Khelo India en 2020. Il était l’un des favoris de l’Inde pour remporter une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth 2022.

Sanket est actuellement le champion en titre au niveau national dans la catégorie des 55 kg. Plus tôt cette année, il a produit un spectacle sublime au tournoi international d’haltérophilie de Singapour pour sceller sa place aux Jeux du Commonwealth de Birmingham. Il avait scénarisé un nouveau record national et du Commonwealth à Singapour et avait remporté une médaille d’or. Au total, il avait soulevé 256 kg. Dans la catégorie Snatch, Sanket a soulevé 113 kg, et plus tard dans le segment Clean and Jerk, il a amélioré son spectacle pour soulever 146 kg.

L’Inde a jusqu’à présent remporté trois médailles d’or aux Jeux du Commonwealth de Birmingham. À la fin de la troisième journée, le contingent indien s’est retrouvé à la sixième place du décompte des médailles. L’Inde a également décroché deux médailles d’argent et une de bronze ainsi que trois médailles d’or.

