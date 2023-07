John Cena propose Londres comme lieu de rendez-vous

Dwayne »The Rock » Johnson et John Cena en action lors de WrestleMania XXVIII au Sun Life Stadium le 1er avril 2012 à Miami Gardens, en Floride. Ron Elkman | Imagerie sportive | Getty Images Sports | Getty Images

La légende de la lutte John Cena a surpris les fans avec un terrain à tenir de la WWE le plus grand événement en direct Westlemania, le soi-disant « Super Bowl de lutte » qui n’a jamais eu lieu en dehors de l’Amérique du Nord, à Londres. La WWE a présenté samedi son événement en direct premium appelé Money in the Bank à l’arène O2 de Londres, lors de son deuxième événement majeur au Royaume-Uni l’année dernière. Cena, 16 fois championne du monde de la WWE et maintenant star de cinéma hollywoodienne, a choqué les fans avec une apparition à Money in the Bank, après une absence de près de trois mois. La foule a éclaté lorsque sa musique d’entrée révélatrice a frappé, mais Cena n’est pas arrivé pour se battre – mais pour lancer pour tenir Wrestlemania à Londres. « Ce n’est pas à moi de décider, c’est aux décideurs. Ils ne savent pas nécessairement ce qu’ils pensent de Londres », a déclaré Cena à l’arène bondée de l’O2 qui a hué la suggestion. « Ils pensent que c’est une sorte d’environnement hostile », a déclaré Cena, auquel la foule a répondu avec un chœur de huées plus fort. « Ils pensent que parfois vous êtes une distraction. Ils pensent même que vous essayez de prendre le contrôle du spectacle », a déclaré Cena, ce à quoi la foule a applaudi bruyamment. « Vous voyez ça? Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Vous êtes la voix. Vous êtes le battement de coeur. Vous n’essayez pas de prendre le contrôle de la série. Vous êtes la série », a déclaré Cena. « Je suis donc ici pour essayer d’amener Wrestlemania à Londres. » Les supporters ont à nouveau applaudi. « Prenez un moment maintenant, laissez-les voir, laissez-les ressentir, laissez-les entendre à quoi ressemblera WrestleMania à Londres », a ajouté Cena.

‘Ne jamais dire jamais’

Wrestlemania est le plus grand événement en direct de la WWE et n’a jamais eu lieu en dehors de l’Amérique du Nord. L’édition de cette année a eu lieu en Californie. Cependant, la WWE a cherché à faire plus de ses événements en direct premium, qui ont lieu environ une fois par mois, en dehors des États-Unis. Cette année seulement, la WWE a organisé de tels événements au Canada, en Arabie saoudite, à Porto Rico et au Royaume-Uni. Le processus créatif de la WWE est soigneusement scénarisé. On ne sait pas si Cena est sorti du scénario dans ses commentaires sur Londres et Wrestlemania. Cependant, la WWE pousse sur les marchés internationaux et si les commentaires étaient effectivement prévus, il est significatif que Cena ait été choisi pour les livrer, compte tenu de son statut important dans l’histoire de l’entreprise. Paul « Triple H » Levesque, responsable du contenu à la WWE, a déclaré samedi que Cena l’avait placé dans une position « peu enviable » concernant sa tentative de faire du Royaume-Uni le lieu de Wrestlemania. Cependant, il n’a pas fermé la porte à cette possibilité. « Donc, ne dites jamais jamais pour quoi que ce soit. L’intention est là. C’est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît, mais l’intention est là. Et s’il y a un moyen d’organiser beaucoup de ces événements internationaux, nous sommes déterminé à les faire », a déclaré Lévesque. Parler du premier événement en direct de la WWE au Royaume-Uni arrive à un moment intéressant pour la WWE, qui est actuellement en cours de fusion avec l’UFC. Pendant ce temps, sa startup rivale AEW organise l’événement en direct «All In» au stade de Wembley au Royaume-Uni en août – une salle plus grande que l’arène O2 où la WWE a tenu Money in the Bank. La semaine dernière, le PDG d’AEW, Tony Khan, a déclaré à CNBC que, jusqu’à présent, AEW avait vendu 65 000 billets pour l’événement, pour près de 9 millions de dollars.