John Cena « particulièrement excité » de faire ses débuts en lutte en Inde au WWE Superstar Spectacle

Les fans de lutte indienne seront ravis de savoir que la superstar de la WWE, connue universellement pour être « celle qui ne peut pas être vue », fera enfin ses débuts en Inde alors que John Cena voyagera avec la société pour le WWE Superstar Spectacle qui se déroule aura lieu le mois prochain à Hyderabad le 8 septembre.

Cena a lutté pour la dernière fois lors de l’événement phare de la WWE, Wrestlemania, plus tôt cette année, où il a affronté Austin Theory avec le championnat américain en jeu. Il a finalement perdu le match et a fait une pause dans l’entreprise, avant de faire un retour surprise lors de Money In The Bank de la WWE plus tôt cette année.

Mais ensuite, il a été rapporté par Fox Sports que le leader de la Cenation reviendrait une fois de plus dans l’action lors de la première édition de Friday Night Smackdown en septembre.

Le 16 fois champion de la WWE devrait faire ses débuts sur le sol indien au GMC Balayogi Indoor Stadium à Hyderabad le mois prochain, et il s’est rendu sur la plateforme de médias sociaux X (anciennement connue sous le nom de Twitter), pour partager son enthousiasme à ce sujet.

« J’ai hâte de retrouver la famille @WWE en direct sur #Smackdown ! Particulièrement excité de rencontrer l’univers #WWE en Inde et de lutter pour la PREMIÈRE FOIS JAMAIS en 🇮🇳 ! C’est maintenant…. CU tout TRÈS bientôt !!! », a écrit Cena, dont le tweet a été accueilli avec joie et joie par ses fans en ligne.

Cena, qui a sans doute été le visage de la franchise pendant la majeure partie de sa carrière à la WWE, a été dans et hors de l’organisation, faisant de rares apparitions pour l’entreprise au cours des dernières années alors que sa carrière à Hollywood commençait à s’épanouir. .

En parlant de sa carrière à la WWE, Cena a récemment admis qu’il lui manquait de faire partie de la promotion. «Mec, j’aimerais être encore là tous les jours. Je ne peux pas. Mon corps n’en peut plus et je ne veux pas donner un mauvais produit au consommateur. C’est une chose que j’ai apprise de ces vétérans à l’époque », a déclaré Cena.

L’édition 2023 du Superstar Spectacle devant avoir lieu le mois prochain, il s’agira du premier spectacle en direct de la franchise en Inde depuis 2017.