Le morceau hollywoodien et champion de la WWE John Cena a partagé une photo de l’acteur de Bollywood Ranveer Singh sur sa page Instagram, ce qui a amusé non seulement la star de Bollywood, mais aussi les internautes. Le compte Instagram de Cena permet de partager des photos aléatoires de personnes et de célébrités aléatoires sans aucun contexte ni légende. Dans l’un de ces derniers messages, Cena a partagé une photo de Singh posant avec un fan portant un masque avec une réplique de la chanson Apna Time Aayega de son film Gully Boy. La publication photo de la star hollywoodienne n’a pas de légende, mais est populaire en ligne et a recueilli près de 5,10 lakh likes. Bien qu’il ait reçu une tonne de commentaires amusants de Singh, plusieurs fans y ont répondu de manière étrange.

Vérifiez le ici:

La star de Gully Boy a pris la section des commentaires et a écrit « Kuch bhi (tout) » avec un emoji souriant. La réponse de Singh a attiré les commentaires de l’acteur Arjun Kapoor, qui a écrit: «Baba, Baba, Baba».

Le message de Cena a suscité une tonne de réponses de la part des fans et des utilisateurs qui ne pouvaient pas arrêter de commenter la photo. Un utilisateur a écrit: « John Cena = DIL SE INDIAN (John Cena = Indien par cœur) », tandis qu’un autre s’est demandé: « Ce compte est-il géré par Ranveer Singh (?) »

Le compte de John Cena a été piraté par @ranveersingh, a écrit un autre. « Cena est l’étranger le plus indien de 2020 », a plaisanté un internaute.

Ce n’est pas la première fois que Cena a publié une photo de Ranveer. En mars de cette année, il a partagé une image de Apna time Aayega, car le film était l’entrée officielle de Gully Boy India aux Oscars 2020.

Le 16 fois champion du monde de la WWE a déjà partagé des photos d’autres stars de Bollywood sur ses réseaux sociaux, notamment Amitabh Bachchan, Aishwarya Rai et Aamir Khan.

John Cena avait même cité Shah Rukh Khan à la fois sur ses comptes Twitter et Instagram.