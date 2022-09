John Cena établit le record du monde Guinness pour la réalisation de la plupart des souhaits d’enfants malades grâce à la «Make A Wish Foundation»

L’acteur et 16 fois champion du monde de la WWE John Cena a inscrit son nom dans le livre Guinness des records du monde mardi 20 septembre alors qu’il établissait un record du monde pour “le plus de vœux exaucés par la Fondation Make-A-Wish”.

En 2002, Cena a exaucé son premier souhait par le biais de la Make-A-Wish-Foundation, connue pour exaucer les souhaits des enfants malades. Au cours des deux décennies suivantes, il a réalisé près de 650 souhaits d’enfants gravement malades à travers le monde.

A LIRE AUSSI : Eurosport L’Inde s’apprête à diffuser les matchs amicaux internationaux de football de l’Inde

Le Guinness World Records a annoncé mardi qu’il disait : “Nouveau record : la plupart des souhaits exaucés par la Fondation Make-A-Wish – 650 par @JohnCena. La superstar @WWE devenue acteur a plus du double de souhaits exaucés que n’importe qui d’autre! que Cena avait. Jusqu’à présent, personne n’a exaucé plus de 200 souhaits, ce qui rend le record de Cena encore plus spécial.

Nouveau record : le plus grand nombre de vœux exaucés par la Fondation Make-A-Wish – 650 par @JohnCena La @WWE la superstar devenue acteur a plus du double de souhaits exaucés que n’importe qui d’autre !https://t.co/M2DkCj0IYe – Records du monde Guinness (@GWR) 21 septembre 2022

Plus tôt, alors qu’il parlait de son implication avec la fondation, Cena avait déclaré à Reuters : “Si jamais vous avez besoin de moi pour ça, je me fiche de ce que je fais, je vais abandonner ce que je fais et m’impliquer parce que je pense que c’est la chose la plus cool. Il a ajouté : “Si je peux offrir une expérience fantastique, je serai le premier à faire ma part.”

En 2012, Cena a exaucé le 1000e souhait de Make-A-Wish à un fan nommé Cardon. Il est aimé par les enfants et après avoir eu l’opportunité de rencontrer Cena, les enfants prennent souvent des photos et traînent avec lui et parfois même s’aventurent à l’intérieur des cordes du ring pour vivre une expérience réelle de la lutte avec leur lutteur préféré.

Dès que le Guinness World Records a partagé la nouvelle, les fans de John Cena ont immédiatement fait l’éloge de lui. Voici un aperçu de quelques-uns d’entre eux :

C’est pourquoi j’aime John Cena. Il fait ces choses et n’attend même rien en retour. Il est difficile de trouver des gens comme lui de nos jours. — ᴡ ɪ ʟ ʟ ᴏ ᴡ (@Willow_Vermont) 21 septembre 2022

Légende. Tellement de respect qu’il prend le temps pour ça – James Groves 🦢 (@jimbog83) 21 septembre 2022

Quel mec. Toutes ces années, les fans voulaient qu’il change de talon. Mais c’est tout ce que vous devez savoir pour savoir pourquoi il ne l’a pas fait. C’est un héros pour ces enfants, et il ne s’en est jamais éloigné. Rien que du respect pour lui 👏 — ✌ (@KedzieMatthews_) 21 septembre 2022

Ses fans à travers le monde ont commencé à tweeter GOAT (Greatest of All Times) John Cena

C’EST LA CHÈVRE MESDAMES ET GENTLEMAN — Jobber Kingdom 2.0 (@Jobber_Kingdom) 21 septembre 2022

Ce n’est pas une surprise de montrer le genre d’humain qu’il est. Le 🐐 le champion sera toujours là – Brendan Reid .. Le faiseur de pluie (@ breid456) 21 septembre 2022

C’est pourquoi cena est la chèvre – K1NG (@___imK1NG) 21 septembre 2022

ÉNORME respect à John Cena !🫡 pic.twitter.com/eTXMvVpeBp — Théo🏎⚽️ (@TreyvonMT_75) 21 septembre 2022

Cena est associée à Make-A-Wish Foundation, une organisation à but non lucratif de 42 ans qui aide à réaliser les souhaits des enfants (âgés de 2 à 18 ans) qui ont reçu un diagnostic de maladie grave.

Cena rencontre non seulement les enfants et les fans par le biais de la fondation, mais répond également aux histoires et aux demandes des médias sociaux et des médias. En juin, il a rencontré son fan nommé Misha Rohozhyn, un garçon de 19 ans atteint du syndrome de Down qui s’est échappé de la ville ukrainienne de Marioupol après avoir été bombardée par la Russie. Cena a appris le souhait de Misha de le rencontrer à partir d’un rapport du Wall Street Journal, puis est allé le rencontrer.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici