John Cena et Shay Shariatzadeh font un nœud pour la deuxième fois

Le lutteur de la WWE et superstar hollywoodienne John Cena s’est marié à Shay Shariatzadeh pour la deuxième fois à Vancouver vendredi. Le couple s’était marié plus tôt en octobre 2020 devant un tribunal de Floride. Avant leur mariage judiciaire, ils sont sortis ensemble pendant plus d’un an et demi.

Le couple a suspendu leur célébration en raison de l’épidémie de COVID-19 en 2020.

Selon un rapport du magazine People, Cena et Shariatzade se sont mariés le 15 juillet au Rosewood Hotel Georgia à Vancouver, au Canada. Cependant, ils n’ont publié aucune photo de la cérémonie sur leurs comptes de médias sociaux.

Récemment, le leader de la Cenation a célébré le 20e anniversaire de ses débuts à la WWE en apparaissant lundi soir à Raw. La WWE a consacré une grande partie du dernier épisode de Raw à la légende de 45 ans. Vince McMahon a présenté John Cena avant de faire une entrée euphorique sur le ring alors que tout le vestiaire de la WWE se tenait sur la rampe d’entrée et applaudissait. Sur le ring, Cena a réfléchi à son long parcours dans le sport et a expliqué à quel point les fans de la WWE comptaient pour lui.

Cena a été clairement submergé par l’accueil chaleureux qui lui a été réservé et a exprimé sa gratitude à ses fans pour l’avoir soutenu tout au long de sa carrière.

“Pendant 20 ans, vous avez créé un environnement pour que je sois moi-même. Vous avez également été assez courageux pour me dire quand je suis nul et vous avez également été assez gentil pour me dire quand je ne le fais pas », a déclaré Cena.

Cena a combattu pour la dernière fois à la WWE contre Roman Reigns pour le championnat universel à SummerSlam 2021.

Depuis lors, Cena se concentre sur sa carrière à Hollywood et a joué dans la série télévisée Peacemaker.

