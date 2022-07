John Cena et sa femme se marient pour la deuxième fois

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

John Cena et sa femme Shay Shariatzadeh se sont mariés pour la deuxième fois ce week-end près de deux ans après s’être initialement engagés l’un envers l’autre.

Cena et Shariatzadeh se sont mariés vendredi à Vancouver, au Canada, au Rosewood Hotel Georgia avec leur famille et leurs amis pour célébrer avec eux.

Il s’agit du deuxième mariage du couple, le premier ayant lieu en Floride en octobre 2020. Le premier mariage est très petit en raison des poussées de COVID-19 et du verrouillage du pays en raison de la pandémie. Il a eu lieu dans le bureau du centre-ville de l’avocat Dilip Patel, qui a servi de célébrant.

Ils ont choisi Vancouver comme lieu de leur mariage parce que c’est là qu’ils se sont rencontrés, alors qu’ils tournaient la comédie “Playing with Fire” en 2019. Les deux ont assisté ensemble à la première du film en octobre 2019, confirmant leur relation.

“C’est une journée merveilleuse pour une première de film et j’ai eu un beau rendez-vous”, a déclaré Cena à Entertainment Tonight à l’époque. “Ce qui est vraiment spécial à propos de celui-ci, c’est que peu importe les projets auxquels je participerai dans le futur, celui-ci aura toujours une signification particulière parce que j’ai pu filmer un projet spécial et rencontrer quelqu’un de spécial.”

Cena a été impliquée dans une relation avec la WWE Diva et la star de télé-réalité Nikki Bella pendant six ans, se fiance même avec elle, avant de finalement se séparer en 2018. La rupture n’a pas surpris ceux qui les ont regardés ensemble sur TV, et finalement arrivé parce que Cena ne voulait pas avoir d’enfants et Bella en avait.

Ils ont tous deux noué de nouvelles relations peu de temps après leur rupture, Cena commençant une romance avec Shariatzadeh et Bella trouvant l’amour avec le pro de “Dancing with the Stars” Artem Chigvintsev. Bella et Chigvintsev se sont depuis fiancés et ont accueilli leur fils Matteo Chigvintsev en juillet 2020.

Cena a mis sa carrière de lutteur à la WWE derrière lui ces dernières années afin de se concentrer davantage sur sa carrière d’acteur, plus récemment en jouant le rôle de Peacemaker dans la série HBO Max “The Peacemaker” et également dans “The Suicide Squad”.

Pour le moment cependant, il apprécie juste d’être un jeune marié et de s’imprégner de chaque instant des prochaines semaines.

La deuxième saison de “The Peacemaker” devrait sortir en 2023.