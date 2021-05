John Cena, en vedette dans Fast and Furious 9, s’excuse d’avoir qualifié Taiwan de «  pays  »

La star de «Fast & Furious 9», John Cena, a fait demi-tour mardi, s’excusant auprès des fans chinois après avoir qualifié Taiwan de «pays» et provoqué l’indignation sur le plus grand marché cinématographique du monde. Pékin considère Taiwan démocratique et autonome comme faisant partie de son territoire qui doit être saisi un jour, par la force si nécessaire, et fait rage à toute tentative diplomatique de reconnaître l’île comme une nation indépendante. Mais la star de la lutte américaine devenue acteur Cena a quitté sa voie diplomatique lors d’un voyage à Taiwan début mai pour promouvoir la franchise de films d’action sur les voitures rapides, faisant le commentaire du «pays» lors d’une rencontre de fans.

Mardi, alors que l’indignation montait sur les médias sociaux chinois, il a publié des excuses sur la plate-forme Weibo en mandarin de niveau conversationnel.

« J’ai fait beaucoup, beaucoup d’interviews pour Fast & Furious 9, et j’ai fait une erreur lors d’une interview », a déclaré Cena dans la vidéo, sans répéter le terme controversé.

«Je dois dire, ce qui est très très important, que j’aime et je respecte la Chine et le peuple chinois. Je suis vraiment désolé pour mon erreur. Je m’excuse. »

La vidéo a été visionnée 2,4 millions de fois sur le site de médias sociaux strictement contrôlé, tandis que les médias chinois ont sauté sur les excuses.

Fast & Furious 9 a fracassé le box-office lors de sa sortie le 21 mai en Chine le week-end dernier, récoltant 148 millions de dollars, selon le journal nationaliste Global Times.

Mais les utilisateurs des médias sociaux ne semblent que partiellement apaisés.

« S’il vous plaît, dites » Taiwan fait partie de la Chine « en chinois, ou nous ne l’accepterons pas », a déclaré un membre de Weibo, tandis qu’un autre a déploré le manque apparent des Américains de savoir que « Taiwan fait partie intégrante de la Chine ».

Le vaste marché de consommation de la Chine a été armé ces dernières années contre les critiques de Pékin.

Des entités telles que la NBA et des géants mondiaux de la mode ont été confrontées à des boycotts et à des coups sur les réseaux sociaux pour avoir dénoncé des violations des droits ou des problèmes politiques que la Chine juge interdits.

