Crédit d’image : Vianney Le Caer/Shutterstock

Jean Cena a donné un baiser affectueux à sa femme Shay Shariatzadeh lors de la première à Rome du nouveau film X rapide le vendredi 12 mai. Shay, 34 ans, avait un énorme sourire alors que l’acteur, 34 ans, lui picorait la joue lors de la première. Tous deux étaient également vêtus de tenues à la mode et coordonnées pour l’événement sur le tapis rouge.

Alors que John embrassait la joue de sa femme, ils étaient tous les deux fantastiques dans des tenues rouges. Il a porté un costume marron avec une veste à carreaux, un gilet rouge foncé et un pantalon assorti. Il a complété le look avec une cravate rouge clair, presque rose et des chaussures noires. Shay était magnifique dans une mini-robe rouge chaude avec une cape et des talons hauts argentés. Elle portait également un petit sac à main rouge avec un motif coloré dessus. Elle avait aussi des boucles d’oreilles pendantes. Outre les photos d’eux en train de s’embrasser, le couple a également posé pour d’autres clichés sur le tapis rouge.

X rapide est le deuxième film de John en Le rapide et le furieux franchise, après avoir fait ses débuts dans F9 Il devrait également être l’avant-dernier de la série du film. Les co-stars de John aiment Vin Diesel, Charlize Theron, Brie Larson, et plus ont également foulé le tapis rouge.

John et Shay sont mariés depuis octobre 2020. Bien qu’ils gardent pour la plupart leur relation privée, ils font des apparitions publiques ensemble, et ils ont été repérés et se tenant la main à quelques occasions différentes ces derniers mois, y compris lors d’une récente journée. à Londres au début du mois de mai.

Bien que la star de la WWE ne discute pas souvent de sa relation, il a partagé quelques blagues sur Shay lors d’une apparition sur Ellen en janvier 2022. Lors d’un segment avec des questions aléatoires, il a admis qu’il aimerait échanger de place avec elle pendant une journée. « Je parle souvent avec ma femme. Je changerais de place avec elle et je voudrais qu’elle change de place avec moi », a-t-il fait remarquer.

