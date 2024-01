John Cena dit qu’il prendra sa retraite de la WWE d’ici 3 ans (Exclusif)

Est John Cena prêt à raccrocher définitivement ses bottes de catch ?

Mardi, la superstar de 46 ans a discuté plus en détail de son projet de se retirer de la WWE avec Nischelle Turner d’ET. Cena — qui était présent pour promouvoir son nouveau film d’action, Argyle, à Londres – a déclaré qu’il avait l’intention de se retirer prochainement de la lutte. “Ce n’est pas un peut-être. Ce moment viendra et il viendra bientôt”, a-t-il déclaré.

Cena a notamment fait ses débuts à la WWE il y a 22 ans, en 2002.

Il a poursuivi: “J’ai fait une promesse au consommateur dès le début, aux fans de la WWE, parce que je sais à quel point il est difficile d’être fan. Il faut sortir de sa poche – et la WWE a une tonne de contenu – il faut beaucoup d’être un fan passionné et notre base de fans est passionnée et mondiale. Je n’ai jamais voulu y aller juste pour le plaisir d’y aller. Et je vais avoir 47 ans cette année. Je me sens bien. Donc à l’intérieur, je me sens bien , mais je sais ce qu’il faut pour être un artiste de la WWE soir après soir et je ne veux jamais simplement y aller et le faire pour le faire. Je veux avoir la passion — la même passion que la base de fans — et je veux leur donner exactement ce qu’ils me donnent. Les kilomètres sur le compteur de vitesse disent : « Hé, ça doit être fait avant 50 heures. »

Le Argyle L’acteur aura 47 ans le 23 avril et il dit que c’est “le calendrier que je me suis fixé”.

“C’est difficile de jongler avec les deux parce que, vous savez, quand vous filmez ArgyleMatthieu [Vaughn] “Je ne te laisserai pas faire autre chose à cause de l’assurance”, a-t-il plaisanté. “Donc, tant que le téléphone continue de sonner et que nous avons de bonnes opportunités ici, je préserverai cela aussi longtemps que je peux. Mais même en revenant pour ces choses une à la fois ou pour de courtes périodes de trois mois, cela fait de plus en plus de ravages et je viens de vivre une course incroyablement chanceuse avec ma santé. Je me sens bien. Je veux juste continuer à me sentir bien pour le reste de ma vie.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait de se remettre à la lutte après sa retraite, similaire à Dwayne “The Rock” JohnsonCena a noté qu’il “avait eu au moins un match chaque année à la WWE au cours des 23 dernières années”.

Il a ajouté : “Je n’ai jamais manqué une année, et tant que je peux jouer, je n’ai pas l’intention de manquer une année.”

Le grand événement WrestleMania de la WWE aura lieu en avril et Cena a évoqué la possibilité qu’il y participe. “Je ne sais pas si je serai libre ce week-end, mais c’est un week-end et les films ne sont pas tournés le week-end”, a-t-il déclaré d’un ton ludique. “Mais quand je dis que j’en ai fini – à la WWE, on dit de ne jamais dire jamais et beaucoup de gens prennent leur retraite et reviennent – ​​je suis juste honnête avec moi-même. Il y a aussi une nouvelle génération géniale maintenant. C’est Il est temps de transmettre l’énergie électrique aux personnes qui peuvent être là tous les jours. »

Basé sur le quatrième livre inédit d’une série de l’auteur Elly Conway, Argyle aussi des étoiles Dua Lipa, Henri Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell et Ariana DeBose. Le thriller d’espionnage sortira en salles le 2 février.

