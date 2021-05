John Cena devrait faire un retour avec le premier SmackDown de la WWE avec des fans en direct

La WWE essaie de survivre sans la présence de ses meilleurs canons. L’un de ces combattants qui a été absent de l’action est John Cena. Le lutteur devenu acteur est occupé avec son programme de tournage et les restrictions de Covid-19 lui ont également rendu difficile son apparition dans n’importe quel match. Dans un tel scénario, les fans ont manqué sa présence sur des émissions hebdomadaires comme RAW et SmackDown. Mais on s’attend à ce que ses partisans puissent bientôt le voir faire un retour.

La société est sur le point de reprendre son programme de tournées et a été en pourparlers avec Cena concernant son apparition dans l’épisode du 16 juillet de SmackDown. S’il est finalisé, ce sera son premier événement régulier de retour sur le ring devant un public en direct.

Lors d’un récent entretien avec Repaire de geek, le champion a déclaré qu’il attendait avec impatience son retour à la WWE. Un aspect majeur de son gadget à l’écran repose sur les réactions de la foule.

Le combattant a été vu pour la dernière fois dans la 36e édition de WrestleMania de la WWE où les téléspectateurs ont assisté à un concours surréaliste entre lui et Bray Wyatt qui ressemblait à un mini-film. Le match Firefly Fun House s’est terminé sur une note aigre pour le leader de la Cénation et depuis lors, il s’est tourné vers divers projets de cinéma et de télévision en dehors de la société. Auparavant, il y avait une spéculation concernant son retour à la 37e édition de WrestleMania, mais après avoir écarté la possibilité en raison de ses engagements de tournage et des restrictions de Covid, les fans ont été déçus.

Depuis que le 16 fois champion du monde a fait sa présence à WrestleMania en 2002, c’est pour la première fois qu’il a raté l’événement qui s’est déroulé le mois dernier. Pendant ce temps, Cena était à Vancouver pour le tournage de sa série HBO, Peacemaker. Tout au long de la pandémie, des restrictions strictes ont été en place sur les voyages à travers les États-Unis et la frontière canadienne.

