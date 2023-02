John Cena arbore un maquillage sauvage, des talons hauts et une jupe pour son nouveau rôle au cinéma

John Cena se donne à fond pour son nouveau rôle.

Le lutteur devenu acteur a été photographié sur le tournage de son film, “Ricky Stanicky”, à Melbourne, en Australie, arborant des looks sauvages.

Cena a montré aux fans un côté qu’ils n’avaient jamais vu auparavant lorsqu’il a été aperçu marchant vers le plateau portant un t-shirt noir, une jupe à carreaux et des bas noirs à hauteur de cuisse.

Les jambes musclées de l’ancienne star de la WWE étaient pleinement exposées dans le look qu’il a terminé avec des bottes noires à talons hauts.

LA STAR DE LA WWE JOHN CENA RÉVÈLE QU’IL ÉTAIT SANS-ABRI AVANT SON ACCÈS AU STATUT DE CÉLÉBRITÉ

Plus tôt dans la semaine, Cena a été photographiée avec un maquillage de type mime. Son visage était d’un blanc éclatant avec un eye-liner noir épais et des sourcils dessinés.

Du rouge à lèvres rose a été ajouté pour compléter le look. Beaucoup ont noté qu’il avait l’air presque méconnaissable.

En plus de tout ce maquillage, il portait un gilet ample, une chemise rayée boutonnée et un short ample associé à des chaussettes rouges et jaunes et des chaussures noires.

Cena a publié un tweet sur le film plus tôt ce mois-ci, disant: “Au-delà de l’enthousiasme d’aider à donner vie à ces personnages (à la fois à l’écran et hors écran) avec une distribution incroyable, notre réalisateur, nos producteurs et nos partenaires chez @AmazonStudios @primevideo. #RickyStanicky est un meilleur ami pour tous – j’ai hâte que vous le rencontriez !”

Le casting comprend également Zac Efron, William H. Macy et Jermaine Fowler.

“Ricky Stanicky” est réalisé par Peter Farrelly, la moitié des frères Farrelly qui ont créé des comédies comme “Dumb and Dumber” et “There’s Something About Mary”.

Peter a également réalisé “Green Book”, qui a remporté trois Oscars en 2019 pour la meilleure image, le meilleur scénario original et le meilleur acteur de soutien pour Mahershala Ali.

Le nouveau film de Cena, selon Variety, parle de trois amis qui créent le personnage imaginaire Ricky Stanicky à blâmer pour leur mauvais comportement. Lorsque leurs partenaires deviennent méfiants, ils engagent un acteur pour incarner Stanicky dans la vraie vie. Comme l’a dit le point de vente, “Le film a des conséquences désastreuses, mais hilarantes.” Cena joue le personnage principal.

Cena a récemment joué dans la série HBO Max “Peacemaker”, basée sur son personnage qui est apparu dans “The Suicide Squad” en 2021.

La star de “F9” a également célébré le record du monde Guinness pour la plupart des vœux exaucés par la Fondation Make-A-Wish.