John Cena a un message spécial pour les fans avant la sortie de ‘F9: The Fast Saga’ en Inde

Avec l’annonce de la date de sortie de ‘F9: The Fast Saga’ en Inde qui devrait être faite bientôt, les fans se préparent pour l’une des plus grandes sorties de l’année remplie de nombreuses séquences pleines d’action et de drames familiaux. Prenant leur excitation un cran plus haut, John Cena, qui rejoint la famille Fast & Furious à travers cet épisode, a un message spécial pour ses fans avant la sortie.

Parlant de ce que les fans devraient attendre du film, Cena a déclaré: « Il tient ses promesses. C’est simple. Il tient ses promesses. Et tout le monde a été patient, et nous sommes arrivés à un si bon point où nous pensons que les gens peuvent retourner au cinéma et en profiter. Et vous voulez que cette première expérience vous donne tout ce que vous manquez sur les films. F9 est à la hauteur. À fond, tout droit, il livre.

En plus, il a également déclaré que son personnage dans le film – Jakob Toretto, est l’un des rôles les plus difficiles qu’il ait jamais joué. Cependant, lorsqu’on lui a demandé quelles nouveautés il apportait dans le film, un Cena humilié a déclaré: « Comme je l’ai dit, ce film est un succès sans moi. Donc, je pense que comprendre cela et avoir une bonne compréhension de Fast va être Fast. Ce ne sera pas ni ne doit être le spectacle de John Cena. Cela me permet vraiment de contribuer à Fast du mieux que je peux. Et comme je l’ai dit, cela me permet de prendre des risques et d’être audacieux et d’être le meilleur Jakob Toretto que je peux être. J’ai vraiment regardé cette opportunité, n’essayant pas de changer le monde parce que le monde n’est pas brisé. J’essaie d’y ajouter. J’essaie d’apporter une contribution qui ajoute au succès de la franchise et que ce soit juste pour le F9 autonome ou qu’il ait un avenir, c’est hors de mon contrôle. »

Les fans de la saga seront comblés par tous les visages familiers qui parsèment le film. A part John Cena qui a gardé son rôle secret pendant le tournage. Heureusement, il y a suffisamment de poursuites folles, de combats et de moments en famille pour faire de F9 l’un des meilleurs films de la série.