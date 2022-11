John Carter Cash se souvient avoir travaillé avec feu Loretta Lynn : “C’était comme si ma mère était de retour en studio”

John Carter Cash parle de feu Loretta Lynn et de son impact sur sa vie.

Cash, 52 ans, est le fils de feu Johnny Cash et de feu June Carter Cash. Le chanteur de musique country a parlé à Fox News Digital de la façon dont Lynn avait la même “lumière vive” que celle de sa mère.

Johnny et June sont décédés en 2003.

“Son rire, sa joie, juste le fait qu’elle était vraie et qu’elle n’avait jamais changé. Elle était tellement consciente de ses propres limites et forces”, a expliqué Cash à propos de Lynn.

“J’ai enregistré plus avec Loretta Lynn que n’importe qui d’autre dans ma carrière”, a-t-il poursuivi. “Elle était comme une mère pour moi.”

Cash a partagé que lui et Lynn avaient enregistré 150 chansons ensemble vers la fin de sa carrière.

“C’était comme si ma mère était de retour en studio et généralement dans sa meilleure forme”, a expliqué Cash. “Avoir une amie et apprendre à croire à nouveau ensemble parce qu’elle a appris à croire qu’elle avait la force en elle pour créer ces disques dignes d’un Grammy.”

Cash a également comparé “l’étincelle créative” de son père à celle de Lynn.

“C’est vraiment l’un des plus grands exemples de musique que j’ai vus”, a-t-il déclaré. “C’est comme ça que j’ai vu mon père le faire. Je l’ai vu endurer à la fin de sa vie. Je l’ai vu faire de la bonne musique et son étincelle créative a continué à conduire. Comme je l’ai vu dans Loretta, et j’ai eu la chance de voir il en elle plus que je n’ai n’importe qui d’autre.

“Tellement beau”, a conclu Cash.

Lynn est décédée le 4 octobre à 90 ans. Elle est entrée dans le monde de la musique à un jeune âge et, en 1971, a sorti “Coal Miner’s Daughter”, la chanson pour laquelle elle deviendrait la plus connue dans sa carrière. Elle a ensuite remporté le prix CMA de la chanteuse de l’année en 1967, 1972 et 1973. Ses autres succès incluent ” One’s On the Way “, Somebody Somewhere ” et ” Don’t Come Home A-Drinkin ‘ “.

Sa carrière a duré six décennies.