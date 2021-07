John Carreyrou prédit l’issue du procès d’Elizabeth Holmes

L’auteur de « Bad Blood » n’a pas fini de raconter l’histoire de Theranos.

Trois ans après la sortie de son livre à succès, John Carreyrou lance un nouveau podcast pour découvrir le dernier chapitre de l’ancienne PDG de Theranos, Elizabeth Holmes. « Bad Blood : Le dernier chapitre » suivra le prochain procès de Holmes.

Dans une interview avec CNBC, Carreyrou a partagé ses prédictions audacieuses sur son procès pour fraude criminelle, qui devrait commencer en août après plusieurs retards dus à la pandémie de coronavirus et à sa grossesse inattendue. Malgré les reports, Carreyrou prédit que Holmes sera reconnue coupable de fraude par fil et a déclaré qu’un verdict de culpabilité dans son procès constituerait un « coup majeur pour les entrepreneurs de la Silicon Valley ».

« Le message sera que vous ne pouvez pas vraiment faire tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas ignorer complètement les règles et règlements. Vous ne pouvez pas faire un pied de nez aux régulateurs et aux autorités », a déclaré Carreyrou.

Il prévient qu’un verdict de non-culpabilité créera un dangereux précédent parmi les PDG de start-up. « Les jeunes entrepreneurs diront ‘regardez avec quoi Elizabeth Holmes s’en est sortie, et elle n’est pas allée en prison pour ça' », ajoute Carreyrou, « il faudra un verdict de culpabilité dans cette affaire pour corriger le tir. »

Holmes et Ramesh « Sunny » Balwani ont dirigé ensemble la start-up de tests sanguins Theranos, aujourd’hui disparue, en tant que PDG et président – ​​et pendant un certain temps, en tant que petite amie et petit ami.

Les deux hommes feront face à des procès criminels devant jury pour des accusations d’avoir menti à des patients et à des médecins tout en privant les investisseurs de centaines de millions de dollars. Holmes et Balwani ont tous deux plaidé non coupables.

Carreyrou a déclaré à CNBC qu’une grande partie de la stratégie de défense de Holmes pourrait être à blâmer pour Balwani. Il prédit que Holmes prendra la parole et dira au jury que Balwani « la tenait psychologiquement sous son emprise, qu’il était un petit ami violent ».

CNBC a contacté les avocats de Holmes et Balwani. Ils n’ont pas retourné les appels pour commentaires.

Holmes prévoit d’appeler un psychologue spécialisé dans les traumatismes relationnels comme témoin. Carreyrou, qui a passé des années à faire des reportages sur Holmes et ce qui s’est passé à l’intérieur de Theranos, dit qu’il n’achète pas la défense.

« Sur la base de toutes les interviews que j’ai faites pour mon livre et d’autres que j’ai faites pour le podcast, il est clair qu’ils dirigeaient cette entreprise et auraient perpétré cette fraude ensemble en couple », a-t-il déclaré.

« Quand ils n’étaient pas d’accord sur quelque chose, elle avait le dernier mot », a déclaré Carreyrou. « Donc, j’ai du mal à croire qu’elle était sous son emprise psychologique et qu’elle n’avait aucune volonté propre. »

Regardez la vidéo pour en savoir plus de Carreyrou sur ses prédictions de procès, les nouvelles preuves qu’il a obtenues et son prochain podcast.