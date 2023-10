John Carpenter sur les cris de banlieue et la direction de l’avenir

Le paon anthologie à venir Cris de banlieue a un épisode centré sur le récit d’un crime réel sur l’expérience d’une femme avec un harceleur au téléphone, ce qui était suffisamment intéressant pour attirer l’attention 75-John Carpenter, cinéaste d’horreur légendaire âgé d’un an, réalisera un épisode. Il a également produit la série et composé son thème.

Même si Carpenter est pour la plupart à la retraite, il revient sur sa carrière dans un conversation avec le Los Angeles Times promouvoir Cris de banlieue. « J’ai eu la plus belle vie parce que tout ce que je voulais faire quand j’étais enfant, c’était être réalisateur. Et je devais l’être, et c’était incroyable. Je m’y suis préparé. Je suis allé à l’école pour ça. J’ai de la chance. Beaucoup de gens n’ont pas cette chance. Je n’ai donc rien à redire,» il a partagé sur sa longue carrière remplie avec des incontournables du genre inimitables comme La chose, Ils vivent, et bien sûr son original Halloween Franch.

Maintenant avec Cris de banlieueil ajoute une série documentaire basée sur la réalité à son héritage après la dernière réalisation La salle Il y a 13 ans. À propos de l’idée de reprendre le fauteuil de réalisateur, Carpenter a déclaré : « C’était une offre de la société qui le produit. Ils ne veulent pas que je dise ‘réalité,’ mais ce sont des histoires vraies. Ce sont toutes des histoires vraies déterrées par des chercheurs, et celle que j’ai choisie était celle d’un harceleur téléphonique parce que je m’y suis connecté. Ce sont des histoires effrayantes. TLa nature complexe du tournage l’a intrigué. « Je ne devrais pas dire ça, mais ils sont tournés avec les budgets des émissions de téléréalité, ce qui est un défi. je n’ai pas [conduct the interviews]. J’étais là, mais je regardais l’interview. J’avais besoin d’une très bonne actrice [Julie Stevens], et je l’ai trouvée. Cela résout environ 90% de mon problème. Cette pauvre fille. Cela fait six ans qu’elle est traquée, mais ils ne trouvent pas de qui il s’agit. Alors j’ai écouté son histoire. Nous atteignons les points qui vont se traduire par une histoire visuelle. Pauvre chose. »

Il a continué à décrire comment il avait pu travailler à domicile, du moins en tant que réalisateur : «Je l’ai dirigé à distance, ce qui était amusant. C’est comme ça que je vais procéder maintenant. Je suis trop vieux pour courir, piétiner,» il a dit. « JE [directed from] une chaise dans la pièce de devant où je joue à des jeux vidéo, où je regarde du basket et regarde les informations. Tout a été configuré pour que le téléviseur grand écran ait le [live camera feed] à travers la lentille.

Quant à savoir si l’expérience a changé la façon dont Carpenter restera actif dans le cinéma à partir de ce moment, eh bien, c’est une histoire compliquée. « Obtenez le bon modèle ou le bon budget…ouais, je vais le faire. Mais je n’ai pas envie de travailler autant. Par rapport à la musique, c’est très différent parce que la musique est la forme d’art la plus pure qui soit. Vous n’êtes pas obligé d’en parler, vous n’êtes pas obligé de l’expliquer. Je peux y jouer et quelqu’un en Indonésie peut le ressentir,» Il a partagé. « Il n’y a aucune comparaison avec cela sous une autre forme. Mais malheureusement, je suis tombé amoureux du cinéma, qui est la forme d’art la plus folle et la plus idiote qui soit. Il a dit que hest une carrière, tout en se rapprochant désormais de son fin, a eu des effets profondément toxiques sur sa vie. « …J’étais un fumeur invétéré, ce qui avait un effet terrible sur ma santé. J’étais trop stressé. J’ai dû arrêter un peu de faire des films. Il me fallait de l’espace. Vous savez, je suis plus proche de la fin que je ne l’étais. J’y pense maintenant. Je pense au néant ; et après. De toute façon. Je dois vous le dire, j’ai une chance incroyable. J’ai de la chance. »

En espérant que nous aurons plus de créations de Carpenter dans un avenir proche dans l’un des médiums qui l’intéressent, comme son empreinte Storm King Comics dont il fera la promotion au New York Comic Con de cette semaine-nous le prendrons!

Les cris de banlieue de John Carpenter diffusé sur Peacock à partir de ce vendredi.

