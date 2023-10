John Carpenter démystifie la théorie sur la scène finale de The Thing

La fin de John Carpentierc’est sci-fje suis une créature La chose est l’un des cinémas de genre les plus grandes énigmes; avec juste deux personnages laissé en vie, le spectateur ne sait jamais vraiment qui est humain et/ou qui est secrètement un extraterrestre. Maintenant, une théorie populaire sur la scène a été licencié par le directeur.

Ce qui est fou, c’est que la théorie a été présentée par La chose le directeur de la photographie Dean Cundey, dont on pourrait penser qu’il serait impliqué alors que lui et Carpenter travaillaient en étroite collaboration pour capturer ça fin ambiguë emblématique. Lors de la sortie récente d’un Blu-ray pour le film, Cundey a partagé sa piste de commentaires ce qui était considéré comme son indice : «Nous cherchions donc une manière subtile de dire lequel de ces [men] pourrait être humain. Vous remarquerez qu’il y a toujours une lumière dans les yeux, comme nous l’appelons, une petite lueur dans les yeux de l’acteur. Cela donne la vie. Cette « lumière oculaire » est censée être un révélateur, comme le disent les survivants. MacReady (Kurt Russell) et Childs (Keith David) attendent pour voir ce qui se passe avant le générique.

Mais Wtout en faisant la promotion de sa nouvelle série Peacock John Carpenter Cris de banlieuele réalisateur a parlé avec franchise de la théorie avec ComicBook.com. « Il n’en a aucune idée. Il n’en a aucune idée,» Carpenter a dit de Cundey ; il a aussi confirmé qu’au moins une personne connaît vraiment la vérité. « Oui je sais. Je sais qui est la Chose et qui ne l’est pas à la fin.

Carpenter a continué à côteler son collaborateur fréquent, disant: « Il n’en a aucune idée. Il allume les lumières. Il allume les lumières et nous étions dans la neige. Il n’en a aucune idée. WLorsque le média lui a demandé s’il voulait que Cundey sache ce qu’il pensait vraiment, il a ajouté sournoisement : « Dis-lui ça. Dis-lui qu’il est plein de merdet. »

Les cris de banlieue de John Carpenter arrive à Peacock le vendredi 13 octobre.

