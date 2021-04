La crème de l’industrie australienne de la radiodiffusion s’est réunie pour les funérailles de la légende de la radio John Brennan.

Des personnes en deuil, dont Alan Jones et Ray Hadley, main dans la main avec la nouvelle épouse Sophie, ont emballé la cathédrale St Mary à Sydney pour rendre hommage à l’homme connu sous le nom de « faiseur de rois » de la radio.

Le lecteur de nouvelles de Channel 9, Peter Overton, était accompagné de sa femme Jessica Rowe, et suivi dans l’église par Ben Fordham de 2 Go.

Étaient également présents les présentateurs de télévision et de radio Tim Webster et Susie Elelman, le patron de Sony Music Denis Handlin, le commentateur de Sky News Paul Murray et les diffuseurs John Stanley et Chris Smith.

Denis Handlin, PDG de Sony Music Australia: «Il n’était qu’une véritable légende et un pionnier. Il a ouvert la voie à tant de gens.

Ben Fordham de 2 Go a été photographié à l’extérieur d’une cathédrale St Mary bondée à Sydney

Le roi de la radiodiffusion John ‘Brenno’ Brennan, 89 ans, est décédé à Sydney le 12 mars

On se souvient de Brennan comme d’un personnage plus grand que nature – un observateur de talent sans précédent, un «parrain des médias» et un maître dans la maîtrise des ego massifs.

Il a donné aux titans de talkback John Laws, Alan Jones et Ray Hadley leurs grandes pauses dans la radio et a aidé à guider leur carrière vers un succès d’audience extraordinaire.

Le diffuseur John Stanley a déclaré: « Un gars incroyable. Il m’a donné à peu près tout ce que j’ai dans la vie.

Ray Hadley a ajouté: « Probablement la plus grande radio programmée avait à la fois en conversation et en musique. »

La messe de Requiem a commencé par un échec audio – le célèbre père Brian Lucas a expliqué qu’il avait commencé une minute plus tôt et que son microphone n’était pas allumé.

Brennan, un catholique fervent, avait choisi lui-même les lectures et les hymnes, mais s’attendait à ce que ses funérailles aient lieu dans son église paroissiale plutôt que dans la puissante cathédrale.

Jones a livré la lecture d’ouverture de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens.

«Si j’ai toute l’éloquence des hommes ou des anges, mais que je parle sans amour, je ne suis qu’un gong qui gronde ou une cymbale qui s’écrase», dit-il.

Le père Lucas a profité de son homélie pour inviter les grands acteurs des médias audiovisuels à faire preuve de gentillesse et de compréhension dans leur travail.

« Peut-être que le monde de la radiodiffusion pourrait être mieux si nous prenons moins de plaisir aux péchés des autres et plus de plaisir à la vérité », a-t-il déclaré.

Dans les années 1960, il a emmené un 2SM en difficulté au sommet des classements, puis dans les années 1980, il a assemblé les rois du talkback de Sydney à 2UE avant un dernier passage triomphant à 2 Go.

Brennan a maîtrisé la programmation musicale Top 40 avant de passer au format de talkback naissant qu’il a développé en « démocratie à distance ».

Il a résumé le talkback de cette façon: «Deux bases de la conversation – pour informer et divertir. Amusez-vous de manière informative, informez-vous de manière divertissante.

Brennan a convaincu Jones, l’entraîneur des Wallabies, de se placer derrière le micro et a demandé à l’ancien chauffeur de taxi Hadley de remplacer Laws dans son poste du matin.

En tant que directeur de programme et directeur de station, il a lancé ou nourri les carrières de Mike Walsh, Ron Casey, Mike Gibson, John Stanley, Stan Zemanek, Amanda Keller, Geraldine Doogue, Prue MacSween, Jason Morrison et un jeune Peter Overton.

Ben Fordham, qui a remplacé Jones dans son créneau de petit-déjeuner à 2 Go l’année dernière, est un autre à avoir bénéficié du soutien et des conseils de Brennan.

« Une force de la nature, un dompteur de lions, un pionnier du pouvoir populaire – il a exploité l’idée de la démocratie à distance », a déclaré Fordham.

John Patrick Brennan est décédé dans une maison de retraite le 12 mars à l’âge de 89 ans après une longue bataille contre la démence vasculaire. Ses funérailles ont été retardées afin que les membres de la famille puissent revenir d’outre-mer.

Brennan a commencé sa carrière radiophonique chez 2WG à Wagga Wagga en 1949 à l’âge de 17 ans et a ensuite travaillé chez 2GZ à Orange où John Laws a pris sa place lorsque 2SM l’a amené à Sydney en 1956.

Il a présenté le format Good Guys, une équipe de disc jockeys à l’américaine qui a joué la musique Top 40, à 2SM et est resté à la station pendant 26 ans.

[2SM took its callsign from St Mark’s Church at Drummoyne – where parish priest James Meany raised the finances to form Catholic Broadcasting Co Ltd and obtain a radio licence in 1931 – and not St Mary’s, as many believe].

Brennan a passé 20 ans à 2UE où Laws, Jones et plus tard Hadley ont dominé les voies respiratoires, puis ont passé huit ans à 2 Go après que Jones et Hadley aient quitté le navire.

Une partie difficile du travail de Brennan était de gérer l’énorme ego des stars qui pouvaient se disputer sur leur importance dans les promotions de la station, la taille relative des bureaux et les paquets de paie.

Brennan, dont l’amour de la radio a commencé dans son enfance, a décrit une fois sa recette pour exploiter les auditeurs de talkback.

«Vous devez être en mesure de les saluer, de les rencontrer, puis cette conversation peut aller dans n’importe quelle direction», a-t-il déclaré.

« Tout le monde veut être un animateur de conférence, ou quiconque veut l’être doit avoir un ego, s’ils ne le font pas, je ne pense pas qu’ils auront beaucoup de succès. »

Les plus grands noms de la radio AM ont rendu hommage à Brennan alors qu’ils pleuraient sa mort.

« Je n’avais jamais été dans une station de radio, donc tout ce que je pourrais avoir ou être je lui dois », a déclaré Jones.

Hadley a déclaré à ses auditeurs de 2 Go: « Je dois absolument tout à John Brennan. »

Chris Smith, un autre annonceur de 2 Go, a déclaré: « D’autres pourraient prétendre avoir inventé la radio talkback, mais Brennan l’a fait. »

La détection des talents de Brennan s’est étendue à la diffusion sportive. Identité de la ligue de rugby Phil Gould a décrit Brennan comme un «grand homme» avec une «belle famille».

«John m’a donné ma première opportunité à la radio il y a de nombreuses années. J’ai toujours eu des mots d’encouragement », a tweeté Gould. «La radio au paradis s’est améliorée.

Le directeur général de Nine Radio, Tom Malone, a déclaré au personnel dans un courrier électronique que Brennan était « une légende » qui a transformé la radio partout où il travaillait.

«Il a compris le pouvoir de la radio parlée et sa capacité à donner leur avis aux Australiens ordinaires et à demander des comptes aux législateurs et aux institutions», a-t-il déclaré.

« Il adorait l’interaction avec les appelants et était passionné par les nouvelles et les affaires courantes en gardant de nombreuses notes sur des questions importantes pour les Australiens de tous les jours.

« Mieux que quiconque, il a compris le discours de camaraderie proposé par la radio – le week-end, les nuits, pendant les périodes de vacances et les grands reportages. »

Brennan a reçu une médaille de l’Ordre de l’Australie en 1991 en reconnaissance de ses services à la radiodiffusion et a été intronisé au Temple de la renommée de la radio commerciale en 2002.

Son autobiographie 2014 Brenno était sous-titrée: La vie et l’époque d’un parrain des médias.

Brennan a pris sa retraite en 2007 mais est resté impliqué dans la radio en tant que consultant. Malone a déclaré qu’il était connu pour appeler les hôtes pour leur faire part de leurs commentaires ou simplement pour leur faire savoir qu’il écoutait.

D’autres qui travaillaient avec Brennan se souvenaient qu’il posait régulièrement des questions sur le bien-être de leurs épouses et maris – et se rappelait toujours les noms de leurs enfants.

Ils ont rappelé un mentor, un compagnon et un gentleman irremplaçables.

Brennan laisse dans le deuil Jenny, sa femme depuis 66 ans, ses fils Peter et Richard, leurs épouses respectives Dearne et Kim, et leurs petits-enfants Jennifer, Joshua et Olivia. Sa fille Jan-Mary est décédée avant lui.

Un enterrement privé devait suivre les funérailles.