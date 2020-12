John Brennan a rejoint la liste des croyants éminents suggérant qu’il pourrait y avoir de la vie au-delà des limites de la Terre.

Lors d’une récente apparition dans un podcast, l’ancien directeur de la CIA a clairement indiqué qu’il n’était pas contre la possibilité que des formes de vie extraterrestres existent.

«La vie est définie de différentes manières», a déclaré Brennan lors de l’épisode du 16 décembre de Conversations avec Tyler. «Je pense que c’est un peu présomptueux et arrogant pour nous de croire qu’il n’y a pas d’autre forme de vie nulle part dans l’univers entier.

« Mais je pense que certains des phénomènes que nous allons voir continuent d’être inexpliqués et pourraient, en fait, être un type de phénomène qui est le résultat de quelque chose que nous ne comprenons pas encore et qui pourrait impliquer un certain type de activité qui, selon certains, constitue une forme de vie différente », a poursuivi Brennan.

L’ancien directeur de la CIA John Brennan ne conteste pas la possibilité d’une vie au-delà de la Terre

Brennan, qui a été directeur de la CIA pendant le deuxième mandat de Barack Obama, a fait ses commentaires sur les ovnis et la possibilité des extraterrestres lors du podcast Conversations with Tyler.

Brennan ne s’est pas entièrement engagé à l’idée d’exister des extraterrestres, en disant: « Je veux juste laisser mon esprit ouvert sur ce que quelque chose pourrait être, mais qui sait ce que ces choses pourraient être? »

Pourtant, ses commentaires donnent plus de crédit à la croyance qu’il peut y avoir de la vie ailleurs que sur Terre.

En avril, le ministère de la Défense a dévoilé des détails sur trois vidéos prises de 2004 à 2015, toutes capturant des objets aériens qu’ils étaient incapables d’expliquer.

« J’ai vu certaines de ces vidéos de pilotes de la marine, et je dois vous dire qu’elles sont assez souriantes lorsque vous les regardez », a déclaré Brennan à propos des vidéos de la marine. «Vous essayez de vous assurer que vous avez autant de données que possible en termes de visuels et aussi différents types de collection peut-être technique de capteurs que vous avez à l’époque.

Brennan a suggéré que des conditions météorologiques inhabituelles pourraient expliquer les vidéos.

La discussion de Brennan sur les OVNIS survient des mois après que les vidéos de la Marine non classées du ministère de la Défense n’ont pas pu contester la notion d’OVNI

Malgré les vidéos, il n’y a toujours pas de confirmation d’OVNIS ou de formes de vie extraterrestres existantes

Obama, l’ancien patron de Brennan, a été informé dans le passé des ovnis, mais ne confirmera aucune information

« Je pense qu’il est important de se rendre dans d’autres environnements et de découvrir s’il y avait un type de phénomène météorologique à ce moment-là qui aurait pu, en fait, créer l’apparence du phénomène que vous regardez? »

Brennan s’identifie comme étant agnostique, ce qui signifie que la croyance en Dieu ou en le divin est inconnaissable pour lui.

Il a été directeur de la CIA pendant la majeure partie du deuxième mandat de Barack Obama en tant que président, quittant ses fonctions lors de l’investiture de Donald Trump.

Obama lui-même a admis à Stephen Colbert il y a quelques semaines qu’il avait été informé des observations d’OVNI dans le passé.

Cependant, il ne confirmerait ni ne nierait leur existence ou le contenu de ces exposés.

Récemment, un ancien chef de la sécurité spatiale israélienne a fait des vagues en disant qu’il y avait une « fédération galactique » d’extraterrestres et Donald Trump en était au courant, selon NBC News.