John Boyega ne lâchera pas “Star Wars” ou “Coming to America”

Cela signifiait qu’on lui disait toujours qu’il allait travailler dur, que l’éducation était une priorité, que l’étude biblique avait lieu le mardi et que l’église était le dimanche. Aux offices, il jouait de la batterie, sa sœur jouait du clavier et son père était ministre.

“Quand nous sommes entrés dans notre maison, c’était Lagos pour nous, c’était le Nigeria”, a déclaré Boyega dans une récente interview. “La façon dont nous avons été disciplinés et les leçons que nous avons apprises étaient toutes en lien direct avec le Nigeria.”

John Boyega est né à Londres de parents qui ont grandi au Nigeria et ont élevé leurs enfants dans une maison qui ressemblait à un morceau de leur pays d’origine au Royaume-Uni.

“D’autres ministres racontaient l’histoire de l’Arche de Noé d’une manière assez simple”, a-t-il déclaré. “Mais mon père donnait des personnages aux animaux et décomposait l’histoire pour que vous puissiez raconter et il jouait des choses.”

Boyega a hérité du talent de son père pour la narration et a été attiré par le jeu d’acteur. Hollywood, cependant, semblait éloigné. “Ayant grandi dans le centre-ville de Londres, les films américains se sont sentis à l’opposé”, a-t-il déclaré. “Nous n’avions même pas les mêmes accents.”

Les films américains ne deviennent pas plus gros que la franchise Star Wars, qui a porté Boyega à la célébrité internationale lorsqu’il a été choisi comme Finn – le stormtrooper devenu combattant de la résistance – dans la dernière trilogie, culminant avec “The Rise of Skywalker” en 2019. Ce mois-ci, Boyega joue dans le film “Breaking”, en tant que père et ancien Marine qui braque une banque pour éviter l’itinérance.

Ici, il parle des films qui ont inspiré sa carrière, de la musique qui le rapproche de chez lui et du poulet qu’il prend extra-piquant. Ce sont des extraits sortis de la conversation.

1. Burna Boy Il est l’un des leaders les plus prolifiques pour mettre les rythmes afro au premier plan. Les paroles, la mélodie, l’âme et l’esprit de sa musique incluent ce que nous connaissons comme africain et ce que nous connaissons comme nigérian. Sa chanson, “Time Flies”, est presque comme une lettre émouvante pour moi. J’adore sa musique.