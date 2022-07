John Boyega, Michael K. WIlliams et d’autres vedettes dans la bande-annonce de “Breaking”

Ça a l’air bien

Basé sur l’histoire vraie de la vie de Brian Brown-Easley, “Breaking” suit l’ancien Marine américain qui se retrouve au bord de l’itinérance lorsque son chèque d’invalidité est retenu par les Anciens Combattants.

Sans autre option, il prétend avoir une bombe et prend des otages dans un Atlanta WellsFargo qui est immédiatement envahi par la police.

Regardez la bande-annonce tendue ci-dessous:

Réalisé par Abi Damaris Corbin d’un scénario qu’elle a co-écrit avec le dramaturge Kwame Kwei Armahles stars du thriller buzzy Jean Boyéga, Michael K.Williams, Nicole Béharie, Sélénis Leyvaet Connie Breton.

“J’ai donné à John, je pense, son tout premier travail d’acteur sur scène quand il avait environ 16 ans au Tricycle Theatre de Londres”, a déclaré Kwei-Armah dans un entretien avec le L’heure de Los Angeles . “Et dès que nous sommes arrivés à la fin du premier brouillon, je me suis dit:” Écoutez, je pense que c’est John. “”

Le duo a envoyé une première ébauche du scénario à l’agent de Boyega, mais l’acteur n’a pas pu s’engager en raison de conflits d’horaire.

“[The role] était une belle occasion de faire preuve de polyvalence. … J’ai été choqué de ne pas avoir entendu parler de ce qui est arrivé à Brian et j’ai été ému par son histoire et le drame de la circonstance.

“J’ai adoré ça, mais j’ai juste laissé tomber et ils sont passés à autre chose”, a déclaré Boyega. “Et tout a bouclé la boucle [years later] quand ils avaient besoin de quelqu’un pour remettre le film en lumière.

Heureusement, ils ont pu lancer Boyega qui a époustouflé les critiques avec son portrait primé d’Easley.

“John et moi avons eu une conversation et il était très clair qu’il comprenait le cœur de l’histoire”, a déclaré Corbin. “La nuance qu’il a montrée en tant que Brian était juste inspirante chaque jour sur le plateau. Le premier jour de John devant la caméra [fell on] l’anniversaire de la mort de Brian.

Et quand John est monté devant la caméra pour la première fois en tant que Brian, nous avons eu un moment de silence et le monde s’est évanoui. Nous avons vu Brian à la caméra. C’est l’esprit de Brian qui nous a touchés, et nous sommes tellement reconnaissants que John soit capable de donner vie à la vérité sur l’histoire de Brian.