John Boyega et Teyonah Parris stupéfaits lors de l’événement « Ils ont cloné Tyrone »

Êtes-vous prêt pour Ils ont cloné Tyrone?

Tous les regards étaient tournés vers plusieurs Jean Boyegas et Teyonah Parris qui a brillé chez Netflix Ils ont cloné Tyrone première de la soirée d’ouverture lors de l’American Black Film Festival à Miami.

Avec une foule de festivaliers acclamant en arrière-plan, Boyega a fait tourner les têtes en trois versions différentes de lui-même tandis que Teyonah a été stupéfaite sur son premier tapis depuis qu’elle a accueilli son bébé en mars.

Autres participants notables inclus Tabitha Brun, Lance Gross, Terrence J.et les acteurs / cinéastes qui ont posé avec le donk Tyrone personnalisé conçu par Sage « Donkmaster » Thomas.

Dans la comédie de science-fiction Blaxploitation de Netfix Ils ont cloné Tyrone« une série d’événements étranges pousse un trio improbable (John Boyega, Jamie Foxx et Teyonah Parris) sur la piste d’un complot gouvernemental infâme dans ce câlin mystérieux pulpeux.

Regardez la bande-annonce trippy ci-dessous:

«Les films de Blaxploitation ont toujours représenté des films qui nous laissent nous exprimer, et nous pouvions simplement avoir l’air élégant et faire de la merde cool. Peu importait que nous connaissions le kung-fu. Tout avait du sens avec la musique, avec les vibrations. Je suis juste fier de faire au moins partie de quelque chose qui rend hommage à cela.

Dirigé par Juel Taylor, Ils ont cloné Tyrone aussi des étoiles David Alan Grier, J.Alphonse Nicholson, Tamberla Perry, Eric Robinson Jr., et Kiefer Sutherland.

« Je pense que c’est une nouvelle direction créative », a poursuivi Boyega. « On parle beaucoup en ce moment de grands projets de studio et de vouloir des histoires plus nuancées, revenant à ces drames et comédies qui nous manquent, surtout à l’apogée du cinéma noir. Je pense que c’est une représentation cool de cela, avec des moments vraiment drôles.