John Boyega dit qu’il en a fini avec la franchise “Star Wars” après une réaction raciste

L’acteur qui a joué “Finn” dans la trilogie de la suite “Star Wars” de Disney, John Boyega, dit qu’il est prêt à quitter la franchise.

Actuellement, Boyega devrait jouer dans les prochains films “The Woman King” et “Breaking”.

“À ce stade, je suis cool. Je suis bon”, a déclaré Boyega lors de l’émission SiriusXM “Dis-moi tout avec John Fugelsang”.

“Je pense que Finn est à un bon point de confirmation où vous pouvez simplement l’apprécier dans d’autres choses, les jeux, l’animation. Mais j’ai l’impression que ‘[Episode] VII’ à ‘[Episode] IX’ était bon pour moi”, a-t-il ajouté.

Boyega a poursuivi: “Pour être juste, [with] les alliés que j’ai trouvés au sein de Joel Taylor et Jamie Foxx, Teyonah Parris, Viola Davis, toutes ces personnes avec qui j’ai travaillé… la polyvalence est ma voie.”

L’ACTEUR DE ‘STAR WARS’ JOHN BOYEGA SLAMS LES ‘PERSONNES BLANCHES RACISTES’ EN RÉACTION À LA MORT DE GEORGE FLOYD

Boyega a également parlé de la question du racisme dans le fandom galactique, faisant référence à l’expérience récente de Moses Ingram dans la série “Obi-Wan Kenobi” Disney Plus. Il a félicité Ewan McGregor pour son soutien à Ingram, qui a joué dans la série en tant qu’inquisiteur Reva, mais a affirmé que Disney ne lui avait pas montré le même soutien lorsqu’il avait traité du racisme pour son rôle de star.

« Le fait que Moses Ingram soit protégé me donne l’impression d’être protégé. Comprenez-vous ce que je dis ? Cela me donne l’impression : ‘D’accord, cool. Je ne suis pas l’éléphant dans la pièce.’ Parce que quand j’ai commencé, ce n’était pas vraiment une conversation que vous pouviez évoquer”, a déclaré Boyega. “Vous savez comment ils ont traversé ça. C’était un peu comme, restons silencieux. Ce n’était pas une conversation que vous pouviez évoquer. Mais maintenant, pour voir à quel point c’est flagrant, voir Ewan McGregor venir et soutenir… pour moi , [it] remplit mon temps où je n’ai pas obtenu le soutien.”

“Cela ne me rend pas du tout amer. Cela me donne parfois l’impression que tu es ce type”, a-t-il ajouté. “Et mon père m’a appris ça. Parfois tu n’es pas le gars pour obtenir la bénédiction et parfois tu es Moïse, tu sais, tu conduis les gens à la montagne, mais tu vois la destination. Tu ne peux pas entrer , vous incitez les autres à entrer. Et c’est de là que vous tirez votre bonheur. Et pour moi, de voir d’autres personnes acceptées, et en même temps de voir que les studios maintenant sont comme, ‘Ok, cool. Ce n’est pas un éléphant dans la conversation de la salle. Nous devons soutenir notre client noir. ‘ C’est fantastique.”