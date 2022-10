John Bolton veut que les États-Unis “changent de régime” en Russie

Un coup d’État à Moscou est le seul moyen pour Washington d’atteindre ses objectifs en Europe, selon l’ancien conseiller à la sécurité nationale

L’ancien conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Bolton, a insisté mercredi sur le fait que seul “changement de régime” à Moscou peut atteindre les objectifs américains à long terme en Europe. Il a proposé de financer la Russie “dissidents” qui pourraient faire équipe avec des officiers de niveau intermédiaire pour renverser le président Vladimir Poutine lors d’un coup d’État.

“Il n’y a pas de perspective à long terme pour la paix et la sécurité en Europe sans changement de régime en Russie”, Boulonner argumenté dans un article intitulé “Poutine doit partir” qui a été publié par le journal en ligne 1945.

Changer “doit impliquer bien plus que simplement remplacer Poutine”, selon Bolton. “Tout le régime doit partir.”

Bolton a en fait ouvert l’article en citant le président Joe Biden, qui a déclaré en mars, “Pour l’amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir.” Les assistants de Biden s’étaient précipités pour revenir en arrière, le secrétaire d’État Antony Blinken affirmant que “nous n’avons pas de stratégie de changement de régime en Russie – ou ailleurs, d’ailleurs.”

Le lendemain, cependant, Biden a insisté sur le fait qu’il ne faisait pas marche arrière et que ses remarques n’étaient pas “articuler un changement de politique” mais “exprimer une indignation morale… et je ne m’en excuse pas.”

Alors qu’il était conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump, Bolton a défendu les politiques de changement de régime pour Cuba, le Venezuela et l’Iran – et a fait dérailler la diplomatie de Trump avec la Corée du Nord, après quoi il a été démis de ses fonctions en septembre 2019. Pourtant, la position officielle des États-Unis sur La Havane, Caracas , et Téhéran n’a pas changé depuis que Biden a pris ses fonctions.

Le Kremlin a réagi aux propos de Biden en le traitant de “victime de nombreux délires.” Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré que la question de savoir qui devrait être au pouvoir en Russie n’appartient à aucun citoyen américain, mais aux Russes de décider.

“Aider soigneusement les dissidents russes à poursuivre le changement de régime pourrait bien être la réponse”, Bolton a soutenu, dans une torsion à la logique de Peskov. “La clé est que les Russes eux-mêmes exacerbent les divisions entre ceux qui ont une autorité réelle, les siloviki… Une fois que la cohérence et la solidarité du régime s’effondrent, le changement est possible.»

Bolton a affirmé que “Les Russes en discutent déjà, tranquillement, pour des raisons évidentes” et balayé les craintes que la Russie soit une puissance nucléaire, en disant “Ce n’est pas plus un argument contre la recherche d’un changement de régime que contre l’aide à l’autodéfense ukrainienne.”

Il a également accusé Moscou de renverser le gouvernement américain “depuis plusieurs décennies” et faire exploser son propre pipeline Nord Stream.

“L’objectif stratégique évident de Washington est d’aligner la Russie sur l’Occident, un candidat digne de l’OTAN, comme nous l’espérions après l’éclatement de l’Union soviétique”, a-t-il ajouté. Bolton a soutenu. Le but américain « d’une Europe pacifique et sûre… reste au cœur de nos intérêts nationaux. Ce n’est pas le moment d’être timide », a-t-il conclu.

Un néoconservateur franc qui croit en l’unilatéralisme américain, Bolton a occupé des postes gouvernementaux sous les présidents républicains Ronald Reagan, George HW Bush et George W. Bush. L’administration Biden affirme que l’Iran a comploté pour le faire assassiner.