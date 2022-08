John Bolton : un agent iranien inculpé de complot de meurtre

WASHINGTON –

Un agent iranien a été inculpé d’un complot visant à assassiner l’ancien conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton en représailles présumées à une frappe aérienne américaine qui a tué le général le plus puissant du pays, offrant 300 000 dollars pour “éliminer” le responsable de l’administration Trump, a annoncé mercredi le ministère de la Justice. .

Shahram Poursafi, identifié par des responsables américains comme membre des Gardiens de la révolution paramilitaires iraniens, est actuellement recherché par le FBI pour des accusations liées au complot de meurtre contre rémunération.

Les procureurs affirment que le stratagème s’est déroulé plus d’un an après que Qassem Soleimani, chef de la force d’élite Qods des Gardiens de la révolution et architecte des guerres par procuration de Téhéran au Moyen-Orient, a été tué lors d’une frappe aérienne ciblée alors qu’il se rendait de l’aéroport international de Bagdad en janvier 2020. Après la grève, Bolton, qui avait alors quitté son poste à la Maison Blanche, a tweeté : « J’espère que c’est la première étape vers un changement de régime à Téhéran.

Le FBI pense que Poursafi agissait au nom des Gardiens de la révolution lorsqu’il a cherché à faire tuer Bolton, selon un affidavit descellé mercredi. Les responsables de l’application des lois ont trouvé des photographies de Poursafi en treillis et avec des affiches de l’Iran et de Soleimani en arrière-plan pour étayer leur allégation selon laquelle il est un membre des gardiens de la révolution en uniforme.

Le ministère de la Justice retrace l’intrigue à l’automne 2021, lorsque Poursafi, 45 ans, un citoyen iranien qui, selon les autorités, n’a jamais visité les États-Unis, a demandé à une personne non identifiée qu’il avait rencontrée sur les réseaux sociaux et qui vivait aux États-Unis de prendre des photos de Bolton pour un livre qu’il a dit qu’il était en train d’écrire.

La personne a présenté Poursafi à un associé qui pourrait prendre les photos et vidéos demandées. Après que les deux se soient connectés, Poursafi a encouragé cette personne, qui était en fait une source confidentielle travaillant avec le FBI, à embaucher quelqu’un pour tuer Bolton et a proposé de payer 300 000 $ pour le travail. Poursafi a dit à la personne qu’il voulait que “le gars” soit purgé ou éliminé.

Poursafi a fourni à la personne l’adresse du bureau de Bolton, y compris le nom et les coordonnées d’une personne qui travaillait au bureau, indique l’affidavit du FBI.

“Ce n’était pas une menace vaine”, a déclaré le procureur général adjoint Matthew Olsen, haut responsable de la sécurité nationale du ministère de la Justice, dans un communiqué publié par le ministère. “Et ce n’est pas la première fois que nous découvrons des actes effrontés de l’Iran pour se venger d’individus aux États-Unis”

En 2011, par exemple, le FBI et le ministère de la Justice ont révélé un complot du gouvernement iranien visant à assassiner l’ambassadeur saoudien aux États-Unis alors que l’ambassadeur était aux États-Unis.

Un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a qualifié les dernières accusations d’infondées et de motivations politiques, ont rapporté les médias officiels.

Il a déclaré que l’Iran “se réserve le droit de prendre toute mesure dans le cadre du droit international pour défendre les droits du gouvernement et des citoyens de la République islamique d’Iran”.

Dans sa propre déclaration, Bolton a remercié le FBI et le ministère de la Justice pour leur travail dans le développement de l’affaire et les services secrets pour leur protection.

“Bien qu’on ne puisse pas dire grand-chose publiquement en ce moment, un point est indiscutable : les dirigeants iraniens sont des menteurs, des terroristes et des ennemis des États-Unis”, a-t-il déclaré.

Le descellement de la plainte intervient deux jours après que les négociateurs cherchant à relancer l’accord sur le nucléaire iranien à Vienne se soient prononcés sur un “texte final” d’un accord, les parties se consultant maintenant dans leurs capitales pour savoir s’il faut l’accepter.

L’accord de 2015 a accordé un allégement des sanctions à l’Iran en échange de restrictions strictes sur son programme atomique. Depuis que les États-Unis se sont retirés de l’accord sous le président Donald Trump, l’Iran a accéléré son programme d’enrichissement nucléaire. Bolton a été parmi les critiques les plus bellicistes de l’accord et des efforts de l’administration Biden pour le rejoindre.

Dans sa déclaration, Bolton a déclaré que “les armes nucléaires et les activités terroristes de l’Iran sont les deux faces d’une même médaille” et a affirmé que la réintégration de l’Amérique dans l’accord de 2015 serait une “blessure auto-infligée sans précédent, à nous-mêmes et à nos plus proches alliés du Moyen-Orient”. .”

Le ministère de la Justice a décrit Poursafi comme étant en liberté à l’étranger mais n’a pas précisé où il pourrait se trouver. On ne sait pas quand ni s’il sera placé en garde à vue. Il fait face à des accusations d’utilisation d’installations commerciales interétatiques dans la commission d’un meurtre pour compte d’autrui et de tentative de fournir un soutien transnational à un complot de meurtre.

Les Gardiens de la révolution sont une organisation paramilitaire formée à la suite de la révolution islamique iranienne de 1979 pour défendre son gouvernement supervisé par le clergé. La Force Quds est l’unité expéditionnaire de la Garde, responsable des opérations à l’étranger.

Soleimani était le chef de cette force, et le ministère de la Défense a déclaré au moment de la frappe de janvier 2020 qu’elle l’avait tué parce qu’il “élaborait activement des plans pour attaquer des diplomates et des militaires américains en Irak et dans toute la région”.



Les rédacteurs de l’Associated Press Zeke Miller à Washington, Isabel DeBre à Dubaï, aux Émirats arabes unis et Amir Vahdat à Téhéran ont contribué à ce rapport.