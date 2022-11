John Bolton se moque du premier amendement en tant que journaliste détenu (VIDEO)

Le journaliste Tayler Hansen a pressé l’ancien conseiller à la sécurité nationale sur les “crimes de guerre” américains

L’ancien conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton, a plaisanté sur le premier amendement alors qu’un journaliste manifestant était arrêté pour l’avoir accusé d’avoir menti au sujet des armes de destruction massive et “couvrir les crimes de guerre en Afghanistan”.

Le discours de Bolton lors d’une conférence de l’Institute for Policy Innovation au Texas jeudi a été interrompu par le journaliste indépendant Tayler Hansen, qui s’est levé et a accusé le faucon de guerre de longue date d’avoir menti sur l’Irak possédant des armes de destruction massive avant l’invasion américaine de 2003.

“Vous avez essentiellement génocidé le peuple irakien”, Hansen a crié à Bolton. “Et vous avez couvert des crimes de guerre en Afghanistan, monsieur.”

“Pourquoi avez-vous fêté l’arrestation de Julian Assange?” Hansen a poursuivi. « Pourquoi pensez-vous que c’est acceptable, monsieur ? Célébrer les crimes de guerre est-il acceptable ?

Lors d’un événement sur les menaces actuelles à la sécurité nationale— J’ai demandé @AmbJohnBolton pourquoi il a menti au sujet des ADM en Irak, dissimulé des crimes de guerre en Afghanistan et célébré l’arrestation de Julian Assange. J’ai été immédiatement détenu et retiré de l’événement. pic.twitter.com/zctfbORghW – Tayler Hansen (@TaylerUSA) 10 novembre 2022

Hansen a été détenu par la sécurité et expulsé de la conférence. Alors qu’il était emmené, Bolton a attiré les applaudissements de la foule lorsqu’il a fait remarquer “c’est un autre exemple du premier amendement à l’œuvre,” se référant à la garantie de liberté d’expression de la Constitution américaine.

Bolton a occupé de nombreux postes dans les administrations Reagan, Bush Sr. et Bush Jr., avant de devenir conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump en 2018 et 2019. Il a été limogé par Trump après avoir préconisé un changement de régime en Iran et apparemment saboté les pourparlers de paix avec La Corée du Nord, le président de l’époque affirmant que “nous serions déjà dans la Sixième Guerre mondiale” s’il écoutait les conseils de Bolton.

Bolton a également plaidé pour une intervention américaine en Irak, en Afghanistan, en Syrie, au Venezuela et, plus récemment, en Russie. En 2018, il a menacé de sanctionner la Cour pénale internationale de La Haye si elle poursuivait des Américains pour des crimes de guerre présumés en Afghanistan, et le mois dernier, il a dit à l’épouse du fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, qu’il espérait qu’Assange « écope d’au moins 176 ans de prison » pour avoir publié des preuves de ces crimes de guerre.

Hansen a été menotté et conduit dans un parking avant d’être libéré.

“La plupart des personnes notables qui travaillent dans l’appareil de sécurité nationale sont des criminels psychopathes sans boussole morale”, il a écrit dans un tweet vendredi. “Je ne sais pas ce que la” sécurité nationale “a à voir avec cela, mais il y a certainement un modèle.”