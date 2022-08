John Bolton dénonce les efforts de l’administration Biden pour un accord sur le nucléaire iranien

En vertu de l’accord de 2015, officiellement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint ou JCPOA, l’Iran aurait démantelé une grande partie de son programme nucléaire et autorisé davantage d’inspections internationales en échange d’un allégement des sanctions économiques.

“Je pense que la conséquence immédiate, évidemment, sera le dégel de milliards de dollars d’avoirs iraniens, qui reviendront sous leur contrôle, avec leur pouvoir discrétionnaire de les dépenser pour leur programme nucléaire, leur soutien au terrorisme international au Moyen-Orient et au-delà », a déclaré Bolton. “C’est vraiment une erreur étonnante de l’administration Biden.”

Bolton, un faucon iranien de longue date, a fait valoir que l’accord ferait de l’Iran un “meilleur partenaire” pour la Russie et constituerait une menace non seulement pour la région du Moyen-Orient, mais aussi pour le monde.

Bolton a également averti que la levée des sanctions pourrait conduire l’Iran à établir des liens plus étroits avec la Russie.

“Je pense qu’il va de soi que, libéré des sanctions internationales, un Iran plus riche et plus fort se rapprochera de la Russie… En aidant à libérer l’Iran des sanctions économiques, cela en fait un meilleur partenaire pour la Russie.”

Bolton a noté que la Russie et la Chine ont une “entente” existante et qu’un partenariat à trois entre la Russie, la Chine et l’Iran aurait des implications mondiales.

“La Chine fournir une aide économique directe et indirecte aux Russes, dans leur inquiétude au sujet des sanctions imposées à l’Ukraine. Je pense que la Chine s’attendrait à ce que la Russie fasse de même si elle décidait de s’en prendre à Taïwan”, a déclaré l’ancien conseiller américain à la sécurité nationale.

L’ambassade de Chine à Singapour n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

“Au Moyen-Orient, où ils ont des intérêts qui se chevauchent, leur partenaire préféré est l’Iran. C’est donc une sorte d’arrangement à trois qui, je pense, a des implications mondiales.”