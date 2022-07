John Bolton admet avoir planifié des coups d’État à l’étranger — RT World News

L’ancien haut responsable de la Maison Blanche a déclaré que renverser des gouvernements demande “beaucoup de travail”

L’ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, John Bolton, s’est attribué le mérite d’avoir tenté d’évincer les dirigeants étrangers, affirmant qu’il avait joué un rôle dans les efforts antérieurs de changement de régime tout en suggérant que l’ancien président Donald Trump n’avait pas eu la prévoyance de mener son propre putsch chez lui.

S’adressant à Jake Tapper de CNN après l’audience du Congrès de mardi sur l’émeute du 6 janvier, Bolton a insisté sur le fait que l’ancien commandant en chef n’aurait pas pu réussir un “coup d’état soigneusement préparé” comme “Ce n’est pas ainsi que Donald Trump fait les choses.”

Lorsque l’animateur de télévision a fait valoir que “Il n’est pas nécessaire d’être brillant pour tenter un coup d’Etat” Bolton a tenu bon, affirmant qu’il avait personnellement participé à l’éviction de gouvernements étrangers et que de tels projets nécessitent une planification importante.

«Je ne suis pas d’accord avec cela. En tant que personne qui a aidé à planifier des coups d’État – pas ici mais, vous savez, ailleurs – cela demande beaucoup de travail », poursuivit l’ancien fonctionnaire. “Et ce n’est pas ça [Trump] a fait. C’était juste trébucher d’une idée à l’autre.

Déclaration étonnante de l’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton sur CNN à l’instant : “En tant que personne qui a aidé à planifier un coup d’État – pas ici mais, vous savez, ailleurs – cela demande beaucoup de travail.” pic.twitter.com/3rsSX355ND — Le recomptage (@therecount) 12 juillet 2022

Lorsque Tapper a demandé des précisions, Bolton a refusé de donner des détails, mais a poursuivi en mentionnant le Venezuela, où des personnalités de l’opposition soutenues par les États-Unis ont tenté de renverser le président Nicolas Maduro en 2019 mais n’ont pas réussi à inspirer des défections massives des forces de sécurité.

Les efforts au Venezuela “s’est avéré infructueux” dit-il en ajoutant “Ce n’est pas que nous ayons eu grand-chose à voir avec cela, mais j’ai vu ce qu’il fallait à une opposition pour essayer de renverser un président illégalement élu et ils ont échoué.”

Travaillant alors comme conseiller à la sécurité nationale de Trump, Bolton a publiquement soutenu le chef de l’opposition Juan Guaido lors de la tentative de coup d’État, adressant même des publications sur les réseaux sociaux à de hauts responsables vénézuéliens les exhortant à se joindre à l’effort. Dans des commentaires aux journalistes à l’époque, cependant, il a fait valoir “Ce n’est clairement pas un coup d’Etat” maintenir Guaido appartenait au Venezuela “légitime” chef.

Alors que l’ancre de CNN a poussé Bolton plus loin sur ses commentaires de coup d’État, disant “J’ai l’impression qu’il y a d’autres choses que tu ne me dis pas” il a simplement répondu “Je suis sûr qu’il y en a” et n’a fourni aucun autre détail.

Bolton a occupé des postes de direction dans plusieurs administrations depuis les années 1980, travaillant comme procureur général adjoint du président Ronald Reagan, un fonctionnaire du département d’État sous le président George HW Bush et plus tard comme ambassadeur des Nations Unies pour le président George Bush. Son mandat dans l’administration Trump a été écourté en raison de désaccords avec le commandant en chef, démissionnant finalement au milieu d’un différend public houleux avec son ancien patron.