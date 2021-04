MARCO ISLAND, Floride – L’ancien président de la Chambre, John Boehner, ne regarde plus beaucoup les journaux télévisés par câble. Du bruit, il l’appelle.

Ce n’est que lorsque l’assistant John Criscuolo lui a envoyé un tweet avec une vidéo brute en pièce jointe – « Les partisans de Trump s’y attaquent avec la police sur les marches du Capitole », il a appris le Congrès dans lequel il avait servi pendant un quart. -siècle était assiégé par une foule.

Une foule dont les membres se sont dit encouragés par un président de son propre parti, et qu’il avait parfois conseillé.

L’insurrection du 6 janvier a été un choc mais pas exactement une surprise, le point culminant violent d’une décennie qui a débarqué le GOP dans un endroit que Boehner surnomme «une voiture de clown» et «ville folle»: la montée en puissance du goûter perturbateur et de la liberté Caucus. Le pouvoir des animateurs d’émissions télévisées et radiophoniques incendiaires qui font des héros médiatiques de la frange politique. Et l’élection de Donald Trump encore plus perturbateur à la présidence.

Le nouveau livre de Boehner, publié mardi par St. Martin’s Press, est intitulé «On the House: A Washington Memoir». Cela ne ressemble pas aux mémoires classiques de Washington, ces récits flous vantant ce que j’ai accompli au pouvoir. « Je n’allais pas écrire une promenade typique de Washington », a-t-il déclaré à USA TODAY.

Suite:John Boehner sur la façon dont l’histoire jugera les présidents qu’il connaît. Trump: « Je ne pense pas très bien »

Exclusif:L’ancien président Boehner dit que Matt Gaetz devrait démissionner s’il est inculpé – ou être expulsé

Dans le livre, il décrit le sénateur du Texas Ted Cruz comme «Lucifer dans la chair». Les membres du Freedom Caucus en tant que «terroristes politiques» et «crétins d’extrême droite». L’ancienne gouverneure de l’Alaska et candidate à la vice-présidence Sarah Palin comme « l’une des plus folles ». Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, est intelligent et stratégique, mais quelqu’un qui «garde ses sentiments, ses pensées et ses émotions dans une boîte à clé si étroitement fermée que chaque fois que l’un d’eux s’échappe, les spectateurs sont frappés de silence».

Et ce ne sont que ses compatriotes républicains.

Suite:L’ancien président de la Chambre, John Boehner, qui enregistre l’audio de ses mémoires, donne à Ted Cruz des conseils colorés

C’est une réprimande extraordinaire du GOP actuel, une excoriation sans précédent dans les temps modernes, lancée par l’une des plus hautes personnalités du parti. Bien que Boehner critique également les démocrates, ses principales cibles sont les responsables républicains qui, selon lui, sont plus intéressés par les éloges de Fox News que par le gouvernement.

Dans une interview à son condo dans cette station balnéaire haut de gamme de Floride, une étendue de plage immaculée en vue, il a accusé Trump d’avoir « abusé » de la loyauté de ses partisans en leur mentant sur l’élection présidentielle qu’il a perdue, rhétorique qui a alimenté la prise d’assaut de le Capitole.

Son livre a suscité une réplique dérisoire du porte-parole de Trump, Jason Miller, qui a suggéré dans un communiqué que Boehner avait trop bu, n’avait pas été un leader efficace et n’était pas attaché aux valeurs conservatrices. Miller a déclaré au New York Times que Boehner était une «créature des marais».

Certains démocrates qui sont d’accord avec la thèse de Boehner se sont demandé pourquoi il n’avait pas fait plus pour décrier ces forces alors qu’il était mieux placé pour faire quelque chose à leur sujet.

« Vous avez invité les fous et vous leur avez fait un gros câlin », a écrit David Corn la semaine dernière dans le magazine libéral Mother Jones. « Vous les avez mis sur un chemin qui, de manière pas si surprenante, s’est soldé par un président républicain incitant une foule républicaine à saccager la citadelle de la démocratie américaine où vous avez travaillé autrefois. Alors épargnez-nous votre juste indignation. »

« Mensonges de certains chargés de pouvoir »

Le 6 janvier, Boehner a suivi le chaos au Capitole pendant environ une heure, puis a éteint la télévision. « Je ne pouvais plus le supporter, pour regarder plus », a-t-il dit. « Affreux. Je veux dire, c’est incompréhensible pour moi de croire que c’est vraiment arrivé. » Ce qu’il ressentait, disait-il, était du «dégoût».

Le lendemain, il a publié un tweet avec un message politique, ce qu’il faisait rarement.

« J’ai dit une fois que le parti de Lincoln et Reagan était parti faire une sieste », a-t-il déclaré sur son compte @SpeakerBoehner. « La sieste est devenue un cauchemar pour notre nation. Le GOP doit se réveiller. L’invasion de notre Capitole par une foule, incitée par les mensonges de certains chargés du pouvoir, est une honte pour tous ceux qui se sont sacrifiés pour construire notre République. »

Deux jours plus tard, il a envoyé un courrier électronique plus long et émotionnel à un groupe informel connu sous le nom de «Boehnerland», une collection de plusieurs centaines d’amis, d’alliés et d’anciens collaborateurs.

« Ce fut une semaine sombre et tragique pour l’Amérique, dans la foulée d’une année très difficile pour notre pays et notre monde », a-t-il écrit. « Je ne peux pas imaginer qu’aucun de nous échappera un jour à l’image du Capitole des États-Unis envahi et saccagé. »

Depuis sa retraite du Congrès, il a tenté de laisser les affaires publiques «à ceux qui portent encore le fardeau de gouverner», a-t-il poursuivi. Mais il a dit qu’il se sentait obligé de s’exprimer et il les a exhortés à s’exprimer également. « Boehnerland a encore quelque chose à offrir au pays que nous aimons. »

Il dit avoir reçu des dizaines de courriels en réponse, y compris certains d’officiers de police du Capitole en service actif qui avaient fait partie de son service de sécurité au Capitole.

Exclusif:L’ancien président Boehner dit que Matt Gaetz devrait démissionner s’il est inculpé – ou être expulsé

Boehner a déclaré qu’une partie de la prise de parole consistait à tenir Trump pour responsable de son rôle dans l’insurrection.

« Je ne pense pas qu’il s’agissait simplement de sa présence à un rassemblement le 6 janvier », a-t-il déclaré à USA TODAY. « Les commentaires qui ont été faits tout l’été au sujet des élections allaient lui être volés, tout le bruit de suivi qui s’est produit après les élections – j’ai continué à chercher les faits. »

Il n’y a eu aucune preuve crédible pour soutenir les allégations répétées de Trump de malversations électorales.

« Ce qui m’a frappé, surtout après les élections, c’est, voici tous ces gens fidèles à Donald Trump, et il les a maltraités », a déclaré Boehner. «Il a mis toute sa loyauté envers lui en continuant à dire des choses qui n’étaient tout simplement pas vraies.

Au début de son administration, Trump appelait régulièrement Boehner. L’ancien orateur a parfois offert des conseils, notamment exhortant le président à cesser de tweeter – l’avocat Trump a refusé de suivre.

Les deux hommes sont absents du bureau et vivent à 150 miles l’un de l’autre, un tir presque direct à travers l’Interstate 75 de Marco Island sur la côte ouest de la Floride à Mar-a-Lago sur la côte est de l’État. Ils n’ont pas parlé depuis plusieurs années. Ni l’un ni l’autre ne semble désireux de reprendre leur conversation.

Loin de Reading

Boehner, 71 ans, commence sa journée par une promenade d’une heure sur la plage et la termine avec un verre de cabernet sur le balcon de son condo, en regardant le soleil se coucher sur le golfe du Mexique. Son bronzage profond témoigne des heures qu’il passe au soleil à jouer au golf et à pêcher. Il fume toujours des chameaux, et il a la même voix rocailleuse et l’humour brutal qui ont marqué son mandat.

Il n’a pas perdu sa propension à pleurer, parfois heureux et triste.

«Je peux avoir un peu les larmes aux yeux», a-t-il reconnu. Sur quoi? « Il y a une liste assez longue », a-t-il dit. Même des publicités déchirantes?

Cette requête était suffisante.

Il a décrit une annonce préférée de la US Golf Association. « Ils ont eu un enfant qui jouait seul, il a fait un trou en un et il est tout bouleversé parce qu’il n’y a personne pour le voir », a-t-il déclaré.

La publicité élégante de 60 secondes montre un garçon jouant au crépuscule, portant son sac de golf sur son dos, pas une autre âme visible à travers le parcours verdoyant pour assister à son saut de joie.

Jusqu’à la torsion dramatique: un homme conduit dans une voiturette de golf. « Sauf que le surintendant des verts l’a vu! » Dit Boehner. Même le souvenir de ce moment cinématographique suffisait à lui faire pleurer les yeux. Il a utilisé un mouchoir pour les essuyer.

John Andrew Boehner a parcouru un long chemin depuis Reading, dans l’Ohio.

Il était le deuxième des 12 enfants grandissant dans une maison de deux chambres, le fils d’un propriétaire de taverne. À l’âge de 8 ans, il a été enrôlé pour aider à Andy’s Bar, une bonne formation pour son aisance avec les gens. La famille était démocrate, mais en tant que jeune homme travaillant comme vendeur pour une petite entreprise de plastique, il a été attiré par le GOP par Ronald Reagan et son message sur les faibles taxes, les marchés libres et l’économie du côté de l’offre.

Après trois mandats à l’Assemblée législative de l’Ohio, il a été élu pour 12 mandats à la Chambre des représentants. Finalement, il est devenu le premier républicain du pays, le premier fleuret de son parti au président Barack Obama. Il a eu du mal à contrôler la montée en puissance de voix plus turbulentes dans le GOP, et certains d’entre eux l’ont vu comme un sell-out.

Fervent catholique, sa plus grande fierté a été d’organiser le discours du pape François à une session conjointe du Congrès en 2015. Le lendemain matin, il a décidé que le moment était venu d’annoncer sa retraite, ce qu’il avait prévu de faire quelques mois plus tard. Depuis qu’il a quitté le Congrès, il a rejoint le cabinet d’avocats Squire Patton Boggs, a siégé à des conseils d’administration, y compris le géant du tabac Reynolds American, a prononcé des discours coûteux et fait pression pour des causes, y compris la légalisation de la marijuana.

Suite:L’ancien président de la Chambre, John Boehner, fait des vagues et fait beaucoup d’argent avec des discours payants

Il est par nature un optimiste, généralement peu enclin à l’introspection et au regret. Il s’est défendu des critiques qui ont dit qu’il aurait dû faire plus pour tempérer la direction du GOP pendant qu’il était au pouvoir.

« Eh bien, écoutez, ce mouvement, cela ne s’est pas produit du jour au lendemain », a-t-il dit. « C’est un petit morceau par morceau. Et deuxièmement, tu sais, quand tu es au milieu de la tempête de feu tous les jours, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour réfléchir, non? »

Il voit peu de signes indiquant que la tempête de feu est terminée.

« Je pense que ça va empirer avant de s’améliorer », a-t-il déclaré. « Les deux partis sont retenus en otage par les voix les plus fortes de leur parti. Les dirigeants sont vraiment retenus en otage. Si [Senate Majority Leader] Chuck Schumer et Mitch McConnell devaient parvenir à un accord sur quelque chose, la gauche descendrait au-dessus de Schumer et la droite tomberait au-dessus de McConnell. Cela rend la gouvernance assez difficile. «

Il voit également peu de signes indiquant que Trump quittera bientôt la scène politique.

« Il y a clairement un certain nombre de ce que j’appellerai les républicains de Trump qui pensent toujours qu’il marche sur l’eau, et il y a un gars qui est au chômage et qui n’a rien de mieux à faire », a déclaré Boehner avec un rire triste. « Et donc si quelqu’un pense qu’il va s’en aller, cela n’arrivera probablement pas tant qu’il n’aura pas trouvé quelque chose de mieux à faire avec lui-même. »