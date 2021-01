John Bishop a raconté sa joie de rejoindre Doctor Who, l’appelant un rêve.

Le comédien Scouse jouera un personnage appelé Dan aux côtés de Time Lord de Jodie Whittaker et de son compagnon Mandip Gill.

Il a déclaré: «Si je pouvais dire à mon jeune moi qu’un jour on me demanderait de monter à bord du TaRDIS, je ne l’aurais jamais cru.

«C’est un rêve absolu devenu réalité de rejoindre Doctor Who et je ne pourrais pas souhaiter une meilleure compagnie que Jodie et Mandip.

Le patron de l’émission Chris Chibnall a déclaré: «Nos conversations ont commencé avec John avant même que la pandémie ne frappe.

«Le personnage de Dan a été construit pour lui, et c’est une joie de l’avoir à bord du TARDIS.

Bishop a également révélé qu’il était «submergé» par le soutien depuis que lui et sa femme Melanie avaient été testés positifs pour Covid-19 le jour de Noël.

«Chaque jour, nous devenons un peu plus forts et je serai de retour au travail en janvier. Restez en sécurité et bonne année.»

Bishop avait expliqué que le coronavirus était «la pire maladie que j’aie jamais eue».

Il a ajouté: «Maux de tête débilitants, douleurs articulaires et même cutanées, vertiges, nausées, manque d’appétit, fatigue incroyablement chronique.

«Ma femme et moi sommes des non-fumeurs en forme et cela nous a aplati. Je ne souhaite cette maladie à personne.

Bishop et Melanie sont mariés depuis 1993 et ​​ils ont trois fils.