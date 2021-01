John Bishop a assuré aux fans que le coronavirus ne le détruisait pas.

Le comique, 54 ans, a insisté sur le fait qu’il « devenait déjà un peu plus fort » après que lui et sa femme Melanie aient reçu un résultat de test positif le jour de Noël.

Bien qu’ils aient révélé qu’ils avaient tous les deux été «aplatis» par le virus mortel, il semble que John retrouve enfin sa force après ce qui a été un Noël non conventionnel pour le couple.

S’adressant à Twitter, John a parlé de son processus de récupération en promettant de retourner au travail le mois prochain.

« Merci pour tous les messages de soutien concernant mon récent test Covid positif », at-il écrit.







«’J’ai été submergé et ému par la quantité de messages privés et publics. Chaque jour, nous devenons un peu plus forts et je serai de retour au travail en janvier.

« Gardez en sécurité et bonne année John x ‘.

Mais à peine 24 heures avant son message rassurant, John a partagé un instantané d’un e-mail du NHS avec ses 3,5 millions d’abonnés.

«Cela s’est passé le jour de Noël», a-t-il écrit.







Il a poursuivi: «C’est la pire maladie que j’aie jamais eue, des maux de tête débilitants, des douleurs musculaires et même cutanées, des étourdissements, des nausées, pas d’appétit, une fatigue incroyablement chronique.

« Ma femme et moi sommes des non-fumeurs en bonne forme et cela nous a aplati. Je ne souhaite cela à personne. »

John et Melanie ont depuis été inondés de messages de soutien et de paroles aimables de la part des autres sur la plateforme.

L’humoriste Lenny Henry a offert: « S’il vous plaît, prenez soin de vous, grand gars. Voici à 21 ans plus heureux et en meilleure santé. »







Un fan a écrit: « Exactement la même chose dans cette maison John. Diagnostic du jour de Noël. Nous sympathisons avec vous et Mel. Le vertige est un tueur. Guérissez bientôt. »

Un troisième a sonné: « Vous avez ma sympathie – nous avons tous les deux été testés positifs de chaque côté de Noël – les pauvres 2 ans et 5 ans sont mis en quarantaine avec nous :(. Remettez-vous bientôt tous les deux. »

