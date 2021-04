John Bishop a révélé qu’il avait commis un « péché cardinal » après avoir renversé un spoiler de Doctor Who aux fans lors d’un appel Zoom.

Avant de rejoindre le casting du drame de science-fiction emblématique de la BBC, Doctor Who, Bishop a admis qu’il avait manqué de partager un spoiler aux fans auquel la BBC a décrit comme « le péché cardinal ».

5 John Bishop a rejoint le casting de Doctor Who en tant que nouveau venu Dan.

Comme l’émission est réputée pour son secret, tout ce que nous savons sur le personnage de Bishop est que son nom est Dan et qu’il rejoindra Yaz de Mandip Gill en tant que compagnon du voyageur temporel de Jodie Whittaker.

Lors d’un récent épisode de Le spectacle de Graham Norton, Bishop a parlé de renverser accidentellement un spoiler et de se faire arrêter par la BBC.

L’acteur de 54 ans participait à une séance de questions-réponses sur Zoom avec des étudiants en art dramatique à Liverpool, avec un accent sur le théâtre et la comédie debout.

5 John Bishop a raconté à Graham qu’il avait partagé un spoiler sur son nouveau personnage.

Il a dit: « L’une des questions était: pouvez-vous nous dire quelque chose sur votre personnage dans Doctor Who? Vous savez, d’où vient-il? »

Le comédien a répondu: «D’où pensez-vous qu’il vient? Devinez! »

Il a ajouté: «Vous savez ce que je veux dire, je ne suis pas Tom Cruise. Je peux agir tant que le personnage me ressemble beaucoup. «

Il a confirmé: « Il était logique qu’il soit de Liverpool. »

5 John Bishop nous a tout raconté sur son appel Zoom avec des étudiants universitaires.

5 Graham a été choqué d’apprendre que la BBC avait appelé Bishop pour une révélation.

Par conséquent, «la BBC m’a téléphoné et m’a dit que vous aviez rompu le péché cardinal. Vous leur avez parlé de Doctor Who. «

Bishop a alors répondu: « Je ne leur ai rien dit! » et a plaisanté « quiconque me regardait sait qu’il est de Liverpool. »

La production de l’émission très appréciée a commencé à tourner Doctor Who pour une treizième série en novembre de l’année dernière et elle sera diffusée plus tard en 2021.

5 Tom Cruise et John Bishop sont apparus sur Top Gear.

Ailleurs dans l’épisode, Graham a souligné un lien entre John Bishop et Tom Cruise, qui était également un invité de l’émission.

Cruise et Bishop ont tous deux eu un tour dans la voiture à prix raisonnable de Top Gear et étaient en tête du classement, à seulement deux secondes d’intervalle.

Cruise a félicité Bishop et a dit: «Bien joué!» ce à quoi Graham a plaisanté en disant qu’il l’avait dit «à travers des dents serrées». Malgré son triomphe, Bishop a admis qu’il n’avait «aucun intérêt pour les voitures».

Le Graham Norton Show se poursuit vendredi à 22h45 sur BBC puis sur iPlayer.