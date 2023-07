Millwall a annoncé la mort du propriétaire et président John Berylson dans « un tragique accident ».

Les Lions ont confirmé la nouvelle dans un communiqué publié sur Twitter mardi soir.

Le communiqué indiquait que Berylson, 70 ans, qui s’était impliqué pour la première fois dans le club en 2006, était décédé dans un accident mardi matin.

« C’est avec un cœur brisé collectif et le plus profond des regrets que nous annonçons le décès de notre propriétaire et président bien-aimé, John Berylson », a déclaré Millwall.

« John, qui a eu 70 ans le mois dernier, a perdu la vie dans un accident tragique mardi matin, et les pensées de tout le monde au club vont à sa femme, Amy, ses trois enfants, Jennifer, James et Elizabeth, et le reste de la famille Bérylson.

« Le décès soudain et tragique de John aura sans aucun doute un impact sur tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. C’était un homme vraiment formidable, incroyablement dévoué à sa famille, et une personne d’une générosité, d’une chaleur et d’une gentillesse remarquables.

« Il a vécu une vie pleine d’histoires, pleine de couleurs et de joie, et était infiniment attentionné envers les autres avec un désir sans fin de partager ses immenses connaissances et expériences pour aider les gens.

« Sous la direction et les conseils passionnés de John, Millwall a connu un succès et une stabilité extraordinaires.

« Depuis qu’il s’est impliqué pour la première fois dans le club en 2006, il a présidé certains des plus grands moments de l’histoire de Millwall, et son influence en fournissant la plate-forme pour ceux-ci était incommensurable.

« John a continué à parler avec enthousiasme de la nouvelle saison et de sa vision de l’avenir, et tout succès à l’avenir sera en sa mémoire et en son honneur. Ce sera son héritage.

« John s’est délecté du statut et de la mentalité d’outsider du club. Il était fortement lié à ces valeurs et à cette identité et adorait les supporters de Millwall. Il était farouchement fidèle à tout son personnel, et lui et la base de fans lui manqueront au-delà de toute mesure. »

La Ligue anglaise de football a tweeté: « L’EFL est choquée et attristée par la nouvelle et adresse ses plus sincères condoléances à la famille de John et à toutes les personnes liées à Millwall. »

L’ancien défenseur de Millwall Alan Dunne, qui a fait près de 350 apparitions pour le club, a également rendu hommage.

« Mes plus sincères condoléances non seulement à mon président pendant de nombreuses années, mais aussi à mon ami », a déclaré Dunne sur Twitter.

« John était un gentleman qui a remis Millwall sur la carte. On se souviendra toujours de ce qu’il a fait pour le club et je ne peux que le remercier pour tout ce qu’il a fait pour moi et MILLWALL. Rip JB. »