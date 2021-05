John Barrowman s’est défendu après avoir «  exposé  » les affirmations de la co-vedette de Torchwood, Gareth David-Lloyd, qui dit qu’il «  voulait divertir  »

La co-vedette de JOHN Barrowman, Torchwood, Gareth David-Lloyd, a défendu que la star était accusée de s’être exposée à la télévision.

L’acteur, âgé de 40 ans, insiste sur le fait qu’il n’a jamais «voulu divertir et faire rire les gens» après que ITV ait été exhorté à supprimer la star de Dancing On Ice.

Gareth David-Lloyd a fait l’éloge de son ancienne co-star de Torchwood[/caption]

Dans une déclaration faite à Metro.co.uk, Gareth – qui a joué Ianto Jones à Torchwood de 2006 à 2009 – a déclaré: «D’après mon expérience sur Torchwood, le comportement de John sur le plateau a toujours été destiné à divertir, faire rire les gens et garder le moral et l’énergie au sommet de ce qui était parfois de très longues journées de travail. .

«C’est peut-être parce que nous étions si proches en tant que distribution que les lignes professionnelles étaient parfois floues dans l’excitation – j’étais trop inexpérimenté pour en savoir plus mais nous riions toujours.

«Le John que je connaissais sur le plateau ne se serait jamais comporté d’une manière qui, selon lui, affectait négativement quelqu’un. D’après ce que je sais de lui, ce n’est pas sa nature.

John Barrowman a été accusé de s’être exposé à plusieurs reprises sur les téléviseurs[/caption]

«C’était un tourbillon d’énergie positive, toujours très généreux, gentil et un acteur principal merveilleusement solidaire à avoir à la tête de la série.

ITV a été invité hier soir à abandonner Barrowman après avoir été accusé de s’être exposé à plusieurs reprises sur les plateaux de Doctor Who de la BBC et de la spin-off Torchwood.

L’acteur, qui a joué le flamboyant capitaine Jack Harkness dans les deux séries, s’est excusé pour ses singeries qu’il a décrites comme «un comportement fougueux, des alouettes et de la folie».

La productrice exécutive de Doctor Who, Julie Gardner, a confirmé qu’elle l’avait réprimandé après une plainte concernant son comportement obscène à Torchwood.

Les témoins décrivent le clignotement comme des farces inappropriées et non comme un comportement sexuellement prédateur.

Le journal The Guardian a déclaré que Jena (ce n’est pas son vrai nom), une coureuse et pilote sur Doctor Who au début des années 2000, a déclaré qu’elle voyait souvent Barrowman s’exposer sur le plateau, en disant: «Il sortait régulièrement ses organes génitaux. . . ce qu’il pensait juste était vraiment drôle.

ITV fait maintenant face à des appels pour le révoquer en tant que juge de Dancing On Ice[/caption]

Barrowman a insisté sur le fait que ce n’était «jamais voulu que dans la bonne humeur» et jamais censé être de nature sexuelle.

Il a ajouté: «Avec le recul, je comprends que la colère a pu être causée par mon comportement exubérant et je m’en suis excusé précédemment.»

Mais hier soir, le député conservateur Alec Shelbrooke a déclaré dimanche au Sun que Barrowman devrait se retirer d’une émission familiale telle que Dancing on Ice.

M. Shelbrooke a déclaré: «Un comportement inapproprié comme celui-ci n’est pas acceptable quelles que soient les circonstances.

Barrowman aurait flashé sur le tournage de Doctor Who de la BBC[/caption]

Il fait également face à des allégations selon lesquelles il s’est exposé sur le tournage du spin-off Torchwood[/caption]

«ITV et la BBC ont une responsabilité vis-à-vis des normes qu’ils établissent.

«Dancing On Ice est une émission familiale et ITV ne devrait en aucun cas accepter ce comportement.

«Il incombe aux diffuseurs de montrer qu’ils ne tolèrent en aucune façon un tel comportement.»





Hier soir, ITV est resté discret sur le retour de Barrowman en tant que juge.

Un porte-parole a déclaré que le talent à l’écran Dancing On Ice «ne serait attaché qu’à la prochaine série plus proche de l’époque».