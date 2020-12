John Barrowman dit qu’il aimerait revenir à plein temps chez Doctor Who en tant que capitaine Jack Harkness.

Et il y a un scénario particulier qu’il aimerait explorer.

Au cours d’une conversation exclusive avec Mirror Online, John a expliqué à quel point il était excité d’être de retour dans l’épisode du Nouvel An, Revolution of the Daleks.

Il nous a dit: «Je suis excité, mais je l’ai déjà filmé, je l’ai fait, donc ce qui est excitant pour moi, c’est que tout le monde est maintenant là où je suis depuis neuf mois.

«J’avais désespérément envie de le dire aux gens, je voulais leur parler de l’aventure épique qu’ils vont vivre et tout ce qu’ils ont toujours voulu entre Jack et 13 ans va probablement se concrétiser.







(Image: johnscotbarrowman / Instagram)



«Je vais le regarder avec tout le monde et le fait que cela se passe, si vous êtes un de mes fans et que vous savez que je l’ai toujours dit chaque fois qu’on me demandait de revenir dans la série, je fais-le en un clin d’œil parce que j’aime le personnage et j’adore la série et il n’y aura pas de questions, alors me voilà, Jack est de retour! «

John, 53 ans, qui est apparu pour la première fois dans l’épisode de 2005 The Empty Child aux côtés du neuvième docteur de Christopher Eccleston, dit qu’il sauterait sur l’occasion de revenir à plein temps à l’émission de science-fiction à succès de la BBC.

Il a dit: « Il n’y a pas de question, je dirais oui. »

Et le scénario qu’il aimerait le plus explorer est de savoir comment Jack devient le visage de Boe, une gigantesque tête humaine dans un bocal à qui le docteur se tournait régulièrement pour obtenir des conseils.

Jack a révélé une fois en passant au dixième docteur de David Tennant qu’il était le visage de Boe, mais se souvenait-il encore de son ancienne vie avec le docteur après toutes ces années?







(Image: johnscotbarrowman / Instagram)



John nous a dit: « J’ai une telle joie quand je joue avec lui et j’aimerais jouer avec lui maintenant et continuer à explorer d’autres choses avec lui, comme comment il devient le visage de Boe, comment sa relation avec le docteur évolue selon cette chronologie. .

«Je pense qu’il le sait et Jack ne le révèle pas, parce que chaque fois que tu vois Jack, il est toujours comme ‘Heyyyy Doctor’ ou embrasser les gens.

« Je pense, et ce n’est pas la théorie d’un écrivain, c’est ma théorie des fans, que Jack en tant que visage de Boe sait qu’il va bientôt mourir et qu’il éduque et dirige le Docteur et le Docteur est venu le voir pendant des millénaires pour obtenir des conseils.

«Et Jack sait que quand il mourra, il y aura un moment où le Docteur saura – quand Jack dit ‘ils m’appelaient le Visage de Boe’ – qu’il réalisera que c’est ce que c’est et qu’il veut ce moment.

John adorerait également ressusciter Torchwood, le spin-off qu’il a dirigé de 2006 à 2011.

Il a dit: « J’espère, et ce n’est pas à moi, c’est à Chris Chibnall, c’est à Russell T Davies, Julie Gardner, les gens qui ont créé Captain Jack, j’espère qu’ils feraient une réunion de Torchwood ou un spectacle ou une série limitée.







(Image: BBC)



« Je sais que les fans veulent quelque chose comme ça.

« Ecoute, je sais que Jack est populaire. »

John a déclaré que le tournage de la spéciale festive était assez émouvant alors qu’il parlait de la relation de son personnage avec le docteur, expliquant que peu importe pour Jack que le docteur soit un homme ou une femme.

L’émission est entrée dans l’histoire en 2018 lorsque Jodie Whittaker est devenue la première femme à assumer le rôle emblématique.

John est revenu plus tôt cette année dans l’épisode Fugitive of the Judoon, mais son personnage n’a pas rencontré le treizième médecin de Jodie.

John a expliqué: « C’était émouvant en ce sens que c’est un grand épisode. Mais pour moi, je vais aller droit au but parce que je rencontre 13 ans, et je ne vais pas vous dire comment, mais ce que je voulais faire passer et dépeindre dans ce seul regard, ce moment où il voit le Docteur, était la joie, l’amour, l’admiration et aussi le soulagement qu’il a trouvé le Docteur.

«Jack ne regarde pas la coquille que le Docteur a endossée, il sent les cœurs et il ressent aussi l’âme du Docteur.

«Comme vous le savez pour Jack, peu importe que le Docteur soit une femme, un homme, un extraterrestre – il aime le Docteur.







(Image: Vicki Newman)



« C’était joyeux pour moi de pouvoir jouer ce genre de chose. Mais il y a aussi des moments poignants où Jack ne vient pas seulement en tant que héros pour aider, mais Jack est aussi la tante de l’agonie pour aider les autres à comprendre leur relation avec le docteur , aidez les autres à comprendre où leur voyage va aller et où il va se terminer, car Jack a tout vécu.

«Jack a été avec la plupart des incarnations du Docteur, donc il a évidemment beaucoup de connaissances à transmettre, et c’est émouvant.

« C’est assez émouvant avec tout ce qui s’est passé et toutes les interactions qu’il a avec les différentes équipes, comme nous les appellerons, c’est juste épique. »

Mais la dynamique entre Jack et le docteur a-t-elle changé maintenant qu’elle est une femme?

« Honnêtement, d’après la façon dont je l’ai joué, non », nous a dit John.

«Je ne veux pas abaisser ça parce que c’est un très gros problème que le Docteur soit une femme, c’est un mouvement qui était sur le point de se produire, donc je veux que cela soit clair en premier lieu.







(Image: johnscotbarrowman / Instagram)



« Mais comme Jack? Jack s’en fiche. Jack la voit comme le Docteur. Il y a du flirt, il y a des choses qui se passent entre lui et les différents personnages, mais Jack a toujours aimé le Docteur que ce soit un homme ou une femme.

«J’espère que je dis bien ça, ça n’a pas d’importance pour Jack.

« Il flirtera avec n’importe qui avec un code postal, » rit-il.

John a déclaré que la meilleure chose pour lui à propos de jouer à Jack était ce que le personnage signifiait pour les fans.

Il a expliqué: «Je ne pense pas que ce soit ce que je préfère dans le fait de jouer avec lui, parce que j’adore jouer avec lui, je pense que c’est ce qu’il signifie pour tant de gens.

«Et le fait que si vous revenez au moment où il a été introduit pour la première fois dans Doctor Who, il a été joué par un homme ouvertement gay qui ne s’excusait pas de qui il était, et il était un héros et Jack ne se souciait pas non plus de qui il était et il était sans excuse quant à sa sexualité, donc c’était un rôle révolutionnaire.







(Image: Dave J Hogan / Getty Images)



«Et ce qui est si incroyable pour moi, et vous savez que je voyage partout dans le monde pour aller dans différentes conventions et pays, j’ai gardé Jack en vie pendant si longtemps parce que je crois tellement en lui et le voici de retour, mais une autre génération sont amoureux de lui et sont totalement à bord avec lui et ils aiment ce qu’il représente. «

Il a ajouté: « Ils adorent qu’il soit un héros et il est également sans excuse pour lui-même.

«J’ai inventé une phrase et je l’ai dit une fois lors d’une convention, ‘Ne vous excusez jamais d’être un nerd, parce que les non-ringards ne s’excusent jamais d’être un ** trous’.

«Les gens sont comme, ‘C’est tellement capitaine Jack’ et je suis comme, ‘Ce n’est pas, c’est John Barrowman – c’est moi!’

«J’adore Jack juste à cause de qui il est et de ce qu’il représente pour les autres.







(Image: Getty Images)



John a également plaisanté en disant que l’ancien créateur de l’émission, Russell T Davies, pouvait voir dans le futur grâce au fait que Jack dit au début de chaque épisode de Torchwood « le 21ème siècle est quand tout change – vous devez être prêt ».

«C’était comme si Russell pouvait voir une boule de cristal», dit-il en riant.

«Mais rappelez-vous aussi dans The Empty Child, Jack a apporté une pandémie de nano-gènes sur la planète Terre qui a attaché des masques sur le visage des gens et c’est à cause de cette pandémie que plus tard le NHS a été créé.

«Donc, si nous avons besoin de quelqu’un à ce moment-là, c’est le capitaine Jack Harkness, pour être en mesure de faire sortir ces politiciens du ** trou du bureau et de régler le problème et de régler le problème.







(Image: BBC Studios / Ben Blackall / James Pardon)



John a révélé que ses monstres préférés à affronter étaient les Daleks et Davros, mais qu’il adorerait avoir la chance de combattre les Cybermen, car il les aimait comme un enfant.

Il a ajouté: « Les Autons en sont également un autre. C’était le premier épisode de la refonte et quand j’étais un petit garçon et que les Autons avec Jon Pertwee étaient allés, ma mère a dû me mettre dans son manteau pour passer devant les magasins. à cause des mannequins devant eux. «

* Doctor Who: Revolution of the Daleks sera diffusé sur BBC One le jour de l’An