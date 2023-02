John Balentine: la Cour suprême refuse d’arrêter l’exécution d’un homme du Texas qui a déclaré que le jury et ses propres avocats étaient racistes

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

La Cour suprême a refusé d’intervenir dans l’affaire John Lezell Balentine, un condamné à mort du Texas qui a fait valoir que sa condamnation à mort était entachée par des jurés racistes – et les préjugés de ses propres avocats.

La haute cour a rejeté son dernier appel mercredi sans commentaire ouvrant la voie à son exécution plus tard dans la soirée.

Balentine, un Noir, a été condamné à mort en 1999 pour le meurtre de trois adolescents blancs Edward Mark Caylor, 17 ans, Kai Brooke Geyer, 15 ans, et Steven Watson, 15 ans, à Amarillo, Texas, SCOTUSblog rapports .

“J’espère que vous pouvez trouver dans votre cœur de me pardonner”, étaient parmi ses derniers mots, selon des témoins lors de l’exécution .

Balentine, 54 ans au moment de son exécution, a avoué le crime mais a déclaré avoir commis le meurtre parce que Caylor désapprouvait la relation entre lui et la sœur de Taylor et l’avait menacé avec des armes à feu.

Lors du procès l’année suivante, le racisme a eu un impact sur sa condamnation, selon l’avocat de Balentine.

Ils soutiennent que le jury, qui était entièrement blanc mais pour une seule personne, était dirigé par un contremaître qui n’a pas révélé un passé violent, n’a pas laissé les autres jurés réfléchir à des peines en plus de l’exécution et a affirmé qu’il “ aurait besoin de chasser [Balentine] bas ” s’il était un jour éligible à la libération conditionnelle.

Des notes manuscrites de l’avocat de Balentine à l’époque également contenait un message qui disait: “Pouvez-vous épeler lynchage justifiable?”, ont déclaré ses avocats en appel.

Un juge du Texas a estimé la semaine dernière que l’exécution devait être retardée pour des raisons de procédure indépendantes, mais une cour d’appel du Texas a rétabli sa condamnation à mort mercredi.

L’État du Texas a fait valoir qu’il était trop tard pour que l’homme soulève “des questions hautement factuelles”.

Randall Sherrod, l’un des premiers avocats de Balentine, dit Le gardien il ne se souvenait pas de la note et dit qu’il a toujours traité son client équitablement.

“Je pense qu’il a eu un procès équitable”, a-t-il déclaré. “Je pense que nous avions un bon jury … Nous avons essayé d’aider John de toutes les manières possibles.”

Shawn Nolan, l’un des avocats d’appel de Balentine, a déclaré que l’homme du Texas aurait dû avoir une chance que ses revendications soient explorées avant d’être exécuté.

“Le racisme et les problèmes raciaux ont imprégné le procès capital de John Balentine”, a-t-il dit Newsweek mercredi .

“À la lumière de cette atmosphère très chargée, la réticence de la Cour d’appel pénale du Texas à aborder les problèmes de partialité et d’inconduite du président du jury qui avait des opinions racistes et qui a intimidé des personnes favorables à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour qu’elles votent pour la mort, est d’autant plus problématique. .”

