John Ashton, l’acteur du « Flic de Beverly Hills », est mort à 76 ans

John-David Ashton … l’acteur le plus connu pour être le détective intransigeant de la franchise « Le Flic de Beverly Hills » est décédé, a appris TMZ.

John est décédé paisiblement jeudi à Fort. Collins, Colorado après une bataille contre le cancer… nous dit son représentant.

Au cours de ses 50 années à Hollywood, John est apparu dans plus de 200 productions cinématographiques, télévisuelles et scéniques… mais il est sans doute devenu un nom connu lorsqu’il a joué aux côtés d’un jeune homme prometteur. Eddie Murphy dans « Le Flic de Beverly Hills » en 1984.





L’acteur est apparu dans trois des quatre films « BHC »… y compris le plus récent… qui a reçu des critiques positives de la part des fans et des critiques sur Netflix cette année.

Dans la franchise, John a joué le sergent-détective John Taggart… qui a agi comme l’homme hétéro pour les pitreries d’Eddie dans le rôle d’Axel Foley. Juge Reinhold a joué son bon mais adorable partenaire, le détective Billy Rosewood.

Le natif de Springfield, dans le Massachusetts, est également apparu dans « M*A*S*H » et a joué le père d’Eric Stoltz dans la comédie dramatique de John Hughes « Some Kind of Wonderful ». En 1988, il joue dans la comédie d’action « Midnight Run » dans le rôle d’un chasseur de primes rival de Robert De Nirole personnage.

Son concert le plus récent… en plus du quatrième film ‘BHC’… co-animant le « Ashton and Davis Show sur 870 ESPN Radio ».

Le représentant de John Alan Somers a déclaré à TMZ : « John laisse derrière lui un héritage d’amour, de dévouement et de service. Sa mémoire restera à jamais précieuse pour sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, ainsi que son frère, ses sœurs, sa famille élargie et tous ceux qui l’aimaient. L’impact de John sur le monde sera rappelé et célébré pour les générations à venir. »

La famille demande que tout don à la mémoire de John soit fait à Pathways Hospice Care.

Il avait 76 ans.