John Ashton, l’acteur du « Flic de Beverly Hills », est mort à 76 ans

John Ashton, le acteur de personnage qui a joué aux côtés d’Eddie Murphy dans le Le flic de Beverly Hills série, est décédé à l’âge de 76 ans.

Le représentant de l’acteur a confirmé sa mort à TMZajoutant qu’Ashton est décédé jeudi à Fort Collins, au Colorado, après une bataille contre le cancer.

Ashton était surtout connu pour avoir incarné le Sgt. John Taggart aux côtés d’Axel Foley d’Eddie Murphy et du détective du juge Reinhold. Billy Rosewood dans trois des quatre Le flic de Beverly Hills films : l’original de 1984, la suite de 1987 Le Flic de Beverly Hills IIet cette année Le flic de Beverly Hills : Axel Foù son Taggart a été élevé au rang de chef du LAPD.

Les autres rôles notables d’Ashton incluent le rôle du père d’Eric Stoltz dans la comédie romantique pour adolescents écrite par John Hughes. Une sorte de merveilleuxle chasseur de primes Marvin Dorfler dans la comédie d’action culte Midnight Run de 1988, un entraîneur de lanceurs dans les années 1994 Petite Grande Ligueet un détective de Boston dans le néo-noir de Ben Affleck de 2007 Parti Bébé Parti.

Au cours d’une carrière d’acteur qui a débuté au début des années 70, Ashton est également apparu dans des épisodes de ÉCRASER, Starsky et Hutch, Dallas, Loi et ordre : Unité spéciale pour les victimeset la renaissance des années 80 La zone crépusculaire.

« John laisse derrière lui un héritage d’amour, de dévouement et de service », a déclaré le représentant d’Ashton, Alan Somers, dans un communiqué. « Sa mémoire restera à jamais gravée dans la mémoire de son épouse, de ses enfants, de ses petits-enfants, ainsi que de son frère, de ses sœurs, de sa famille élargie et de tous ceux qui l’aimaient. L’impact de John sur le monde restera dans les mémoires et sera célébré pour les générations à venir.