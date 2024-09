John Ashton, l’acteur du « Flic de Beverly Hills », est décédé à 76 ans

PA

John Ashton, l’acteur vétéran qui a joué de façon mémorable le détective de police bourru mais adorable John Taggart dans le Films « Le Flic de Beverly Hills »est décédé. Il avait 76 ans.

Ashton est décédé jeudi à Fort Collins, dans le Colorado, a annoncé sa famille dans un communiqué publié dimanche par le manager d’Ashton, Alan Somers. Aucune cause de décès n’était immédiatement disponible.

Au cours d’une carrière qui a duré plus de 50 ans, Ashton était un visage régulier dans des séries télévisées et des films, notamment « Midnight Run », « Little Big League » et « Gone Baby Gone ».

Mais dans les films « Le Flic de Beverly Hills », Ashton a joué un rôle essentiel dans un trio indélébile. Bien qu’Axel Foley d’Eddie Murphy, un détective de Détroit qui suit une affaire à Los Angeles, soit le chef de file, les deux détectives locaux – Billy Rosewood (le juge Reinhold) et Ashton’s Taggart – étaient les collaborateurs d’Axel, parfois réticents, parfois enthousiastes.

Des trois, Taggart – « Sarge » pour Billy – était le détective le plus craintif. Mais il se laissait régulièrement entraîner dans les projets d’Axel. Ashton a joué dans les quatre films, en commençant par l’original de 1984 et en passant par le redémarrage de Netflix, « Le Flic de Beverly Hills : Axel F », sorti plus tôt cette année.

Ashton a joué un personnage plus sans scrupules dans la comédie de Martin Brest en 1988, « Midnight Run ». Il était le chasseur de primes rival poursuivant également le comptable recherché par Charles Grodin dans « The Duke » alors qu’il est sous la garde de Jack Walsh de Robert De Niro.

Parlant en juillet à ColliderAshton se souvient avoir auditionné avec De Niro.

« Bobby a commencé à me donner ces allumettes, et je suis allé chercher les allumettes, et il les a jetées par terre et m’a regardé », a déclaré Ashton. «J’ai regardé les matchs, j’ai levé les yeux et j’ai dit : ‘F—- toi’, et il a dit : ‘F—- toi aussi.’ J’ai dit : « Vas-y, toi-même. Je sais que tous les autres acteurs les ont ramassés et les lui ont remis, et j’ai découvert dès que je suis parti qu’il a dit : « Je le veux », parce qu’il voulait que quelqu’un lui tienne tête.

Ashton laisse dans le deuil son épouse, Robin Hoye, depuis 24 ans, deux enfants, trois beaux-enfants, un petit-fils, deux sœurs et un frère.