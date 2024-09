L’acteur bien-aimé John Ashton est décédé à l’âge de 76 ans, a-t-on confirmé. La star prolifique de la scène et du cinéma, qui a réalisé des rôles mémorables dans des films comme Le flic de Beverly Hills franchises et Course de minuit au cours d’une carrière qui a duré plus d’un demi-siècle, est décédé jeudi à Fort Collins, Colorado, après une courte bataille contre le cancer.

La nouvelle du décès d’Ashton a été partagée par un porte-parole de l’acteur, qui a publié la déclaration suivante : « John était un mari, un frère, un père et un grand-père aimant qui manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont connu. John laisse derrière lui un héritage d’amour, de dévouement et de service. Sa mémoire restera à jamais gravée dans la mémoire de son épouse, de ses enfants, de ses petits-enfants, ainsi que de son frère, de ses sœurs, de sa famille élargie et de tous ceux qui l’aimaient. L’impact de John sur le monde restera dans les mémoires et sera célébré pour les générations à venir.

Et cela a certainement eu un impact considérable. Né à Springfield, Massachusetts, le 22 février 1948, d’Edward Richard Ashton Sr. et d’Eva May Ashton, John David Ashton a fréquenté l’Enfield High School et le Defiance College de l’Ohio avant d’étudier à la School of Theatre de l’USC, où il a obtenu un BA en études théâtrales. . Peu de temps après, Ashton a commencé à réserver des rôles dans des émissions comme Dallas, Ko__jak, ÉCRASERet Starsky et Hutch sur le petit écran, faisant des apparitions accrocheuses sur grand écran également dans des films tels que le film d’horreur de Larry Brown en 1973 Le psychopathe et le prototype de Carl ReinerBruce tout-puissant satire religieuse Oh mon Dieu !.

C’était à son tour en tant que chef John Taggart dans la comédie d’action Eddie Murphy de 1984. Le flic de Beverly Hills qu’Ashton a trouvé le rôle pour lequel il serait sans doute le plus connu. Irascible mais finalement bon cœur et fondé sur des principes, Taggart d’Ashton a fourni le film parfait pour Axel Foley de Murphy et le détective Billy Rosewood du juge Reinhold. Sans surprise, le retour du personnage plus tôt cette année dans Le flic de Beverly Hills : Axel F a été accueilli avec une vraie chaleur, rappelant aux fans le frisson unique de voir Ashton pomper à nouveau un fusil de chasse.

Ailleurs, les autres performances mémorables d’Ashton ne manquaient pas qui soulignaient le talent unique de l’acteur. Alors que le père d’Eric Stoltz dans John Hughes a écrit un classique pour adolescents de 1987 Une sorte de merveilleuxAshton renverse l’archétype conventionnel du « père autoritaire » et vend Cliff Nelson comme un homme profondément soucieux de l’avenir de son fils. Moins d’un an plus tard, il s’est imposé face à Robert De Niro et Charles Grodin dans le rôle de Marvin Dorfler, chasseur de primes grossier et fumant à la chaîne, dans une comédie entre copains emblématique. Course de minuit. Et, tout au long des années 90 et 2000, si Hollywood avait besoin d’un homme d’autorité, que ce soit un entraîneur de lanceurs (Petite Grande Ligue), garde-parc (Rencontrez les Deedles), ou un détective bourru (Parti Bébé Parti) – alors Ashton s’en est occupé.

Ces dernières années, Ashton a continué à apparaître régulièrement sur nos écrans dans des films tels que Soldat solitaire, Toutes les familles heureuseset Mort au Texasalors que des genres antérieurs tels que Les aventures de Buckaroo Banzai dans la cinquième dimension, Instinctet le véhicule de Dolph Lundgren Le tireur restent un élément récurrent dans les conversations sur la riche filmographie à trois chiffres d’Ashton.