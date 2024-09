John Ashton, co-star du « Le Flic de Beverly Hills », décède à 76 ans

HOLLYWOOD, CA – 1989 : l’acteur et co-star des films à succès « Beverly Hills Cop », John Ashton, pose … [+] lors d’une séance de portraits photo à Hollywood, en Californie, en 1989. Ashton a également joué dans « Midnight Run » et « M*A*S*H ». (Photo de George Rose/Getty Images) Getty Images

John Ashton, l’acteur qui a atteint l’apogée de sa carrière dans le rôle du détective John Taggart dans Le flic de Beverly Hills franchise cinématographique, est décédé vendredi à son domicile de Fort Collins, au Colorado, après une bataille contre le cancer. Il avait 76 ans.

Né le 22 février 1948 à Springfield, Massachusetts, les premiers films de John Ashton comprenaient Œil pour œil (1973), Se détacher (1979), Limite (1980), Autoroute Honky Tonk (1981), et Dernier recours et Le roi roi vit, tous deux en 1986.

Ashton s’est incliné à la télévision dans des épisodes de drames Kojak, Urgence! et Columbo en 1974, et construit son CV d’acteur avec des apparitions ultérieures dans des séries comme Phyllis, histoire policière, Barnabé Jones, Femme policière, Wonder Woman, ÉCRASERet Starsky et Hutch. En 1978, Ashton a fait la première de six apparitions dans le rôle de Willie Joe Garr dans Dallas. Et, en 1984, il est devenu célèbre dans le film original Film Le Flic de Beverly Hills face à Eddie Murphy et au juge Reinhold.

LOS ANGELES – 5 DÉCEMBRE : Le film « Le Flic de Beverly Hills », réalisé par Martin Brest. Vu ici de … [+] à gauche, John Ashton dans le rôle du dét. Le sergent. John Taggart, Eddie Murphy dans le rôle du dét. Axel Foley et le juge Reinhold dans le rôle du dét. William ‘Billy’ Palissandre. Première sortie en salles le 5 décembre 1984. Capture d’écran. Images primordiales. (Photo de CBS via Getty Images) CBS via Getty Images

Ashton a ensuite joué dans trois des quatre autres Le flic de Beverly Hills films, plus récemment dans Le flic de Beverly Hills : Axel Fla suite sortie l’été dernier sur Netflix.

Auparavant, il avait un rôle régulier dans la série policière Hardballdiffusé au cours de la saison télévisée 1989-90.

Les autres rôles au cinéma d’Ashton sont inclus Une sorte de merveilleux (1987), Course de minuit (1988), Je veux rentrer à la maison (1989), Petite Grande Ligue (1984), Dans les années vivantes (1994), Assassin caché (1995), Ce qu’il défend (1996), Rencontrez les Deedles (1998), Instinct (1999), Doux rêves mortels (2006), Hommes du milieu (2009) et Oncle Jean (2015).

Ashton laisse dans le deuil son épouse depuis 24 ans, Robin Hoye; les enfants Michelle Ashton et Michael Thomas Ashton ; les beaux-enfants Courtney Donovan, Lindsay Curcio et Ashley Hoye ; petit-fils Henri; les sœurs Sharon Ann Ashton et Linda Jean Ashton ; et son frère Edward Richard Ashton.