John Ashton, acteur de la franchise « Le Flic de Beverly Hills », est décédé à 76 ans

L’acteur John Ashton, surtout connu pour son rôle de détective dans la franchise « Le Flic de Beverly Hills », est décédé, a confirmé dimanche son attaché de presse Alan Somers à CBS News. Il avait 76 ans.

Ashton est décédé jeudi à Fort. Collins, Colorado, après une bataille contre le cancer.

« John était un mari, un frère, un père et un grand-père aimant qui manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont connu », indique un communiqué.

John Ashton assiste à la première à Los Angeles du « Flic de Beverly Hills : Axel F » de Netflix au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts. Léon Bennett/Getty Images



Ashton est né à Springfield, Massachusetts, le 22 février 1948, et a grandi à Enfield, Connecticut. Il a obtenu un baccalauréat ès arts de l’Université de Californie du Sud.

Tout au long de ses 50 ans de carrière dans le show business, Ashton est apparu dans près de 100 films après avoir fait ses débuts dans « The Psychopath » en 1973.

Il était probablement mieux connu pour son rôle de détective. Le sergent. John Taggart dans les deux premiers volets de la série « Le Flic de Beverly Hills » aux côtés d’Eddie Murphy et du juge Reinhold. Il a repris son rôle dans « Le Flic de Beverly Hills : Axel F » en 2024.

Vu ici de gauche à droite, Eddie Murphy dans le rôle du dét. Axel Foley, juge Reinhold dans le rôle du dét. William ‘Billy’ Rosewood et John Ashton dans le rôle du dét. Le sergent. John Taggart dans « Le Flic de Beverly Hills ». Images Paramount via Getty



Les autres génériques du film incluent « Some Kind of Wonderful », « She’s Have a Baby », « Midnight Run », « Little Big League » et « Gone Baby Gone ».

À la télévision, il a joué Willie Joe Garr dans plusieurs épisodes de « Dallas » et a fait une apparition dans des émissions telles que « Columbo », « Police Squad! » « Hardball » et autres.

« John a consacré sa carrière à perfectionner son art et à donner vie aux personnages à l’écran. Sa présence nous manquera beaucoup », a déclaré Somers.

Ashton laisse dans le deuil son épouse Robin Hoye, trois enfants, trois beaux-enfants et un petit-fils. Il laisse également derrière lui deux sœurs et un frère.

« John laisse derrière lui un héritage d’amour, de dévouement et de service. Sa mémoire sera à jamais chérie par sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, ainsi que par son frère, ses sœurs, sa famille élargie et tous ceux qui l’aimaient », a déclaré Somers. « L’impact de John sur le monde restera dans les mémoires et sera célébré pour les générations à venir. »

La famille demande que tout don à la mémoire d’Ashton soit fait à Pathways Hospice Care.

