John Aniston, star de “Days of Our Lives” et père de Jennifer Aniston, décédé à 89 ans – National

John Aniston, une star de feuilleton vétéran connu pour son travail sur Jours de nos vies, est décédée, a partagé sa fille, Jennifer Aniston, lundi matin. Il avait 89 ans.

Selon une publication Instagram, il est décédé le 11 novembre.

L’histoire continue sous la publicité

“Tu étais l’un des plus beaux humains que j’aie jamais connus”, a écrit Jennifer.

“Je suis tellement reconnaissant que vous vous soyez envolé vers les cieux en paix – et sans douleur. Et le 11/11 rien de moins ! Tu as toujours eu un timing parfait. Ce nombre aura pour toujours une signification encore plus grande pour moi maintenant.

Selon CNN, Aniston est apparu dans près de 3 000 épisodes de Jours de nos vies. Sa carrière dans le feuilleton a commencé en 1970 lorsqu’il a incarné un personnage nommé Eric Richards. Il est revenu au casting en 1985 en tant que Victor Kiriakis, un chef du crime désormais emblématique.

En 1986, il a remporté deux Soap Opera Digest Awards, pour un acteur exceptionnel dans un rôle principal et pour un méchant exceptionnel dans une série de jour.

L’année dernière, il a reçu un Daytime Emmy Lifetime Achievement Award.

L’histoire continue sous la publicité

Bien qu’il ne soit pas apparu aux Emmys, Jennifer a fait une apparition virtuelle pour célébrer la carrière de son père.

“C’est vraiment un moment spécial pour moi”, a déclaré Jennifer. “C’est une opportunité non seulement rendre hommage à une véritable icône dans le monde de la télévision de jour, mais c’est aussi une chance de reconnaître les réalisations de toute une vie d’un grand acteur très respecté, qui se trouve être aussi mon père.

La seule chose mieux que de gagner le #DaytimeEmmys Lifetime Achievement Award vous est remis par votre fille, Jennifer Aniston.❤️ Félicitations John Aniston! pic.twitter.com/IjNGc3UE4r – CBS (@CBS) 25 juin 2022

“Depuis plus de 30 ans, son dévouement à cette émission lui a valu le respect et l’admiration de ses collègues acteurs, des amitiés profondes et ravi des millions de fans à travers le monde”, a-t-elle ajouté. “Sa carrière est littéralement la définition de l’accomplissement de toute une vie.”

L’histoire continue sous la publicité

Les autres crédits d’acteur d’Aniston inclus Star Trek : Voyager, Filles Gilmore, L’aile ouestet Des hommes fousentre autres.

Aniston est né sur l’île de Crète, en Grèce, mais a déménagé en Pennsylvanie avec sa famille alors qu’il était encore enfant. Il était titulaire d’un baccalauréat en arts du théâtre de l’Université d’État de Pennsylvanie et a servi comme officier du renseignement dans la marine américaine.

Jours de nos vies a partagé une vidéo célébrant Aniston Monday.

“Notre les coeurs sont brisés suite à la perte de notre membre bien-aimé de la famille John Aniston », a tweeté l’émission. “Nous t’aimons Jean. Votre légende vivra.

L’histoire continue sous la publicité

Avec Jennifer, Aniston laisse derrière lui son fils Alex Aniston et sa femme Sherry Rooney. Sa première épouse Nancy Dow – la mère de Jennifer – est décédée en 2016.

Au moment d’écrire ces lignes, aucune cause de décès n’a été publiée.