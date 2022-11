John Aniston, père de Jennifer Aniston, est décédé

NEW YORK –

John Aniston, la star primée aux Emmy Awards du feuilleton de jour “Days of Our Lives” et père de Jennifer Aniston, est décédé à 89 ans.

La fille de l’acteur lui a rendu hommage lundi matin sur Instagram, annonçant qu’il était décédé vendredi, jour des anciens combattants. John Aniston a servi dans la marine américaine.

“Mon cher papa John Anthony Aniston”, a écrit Jennifer Aniston. “Vous étiez l’un des plus beaux humains que j’aie jamais connus. Je suis tellement reconnaissant que vous vous soyez envolé vers les cieux en paix – et sans douleur. Et le 11/11 rien de moins ! Vous avez toujours eu un timing parfait. Ce nombre restera pour toujours avoir une signification encore plus grande pour moi maintenant. Γüú “

John Aniston est né Yannis Anastassakis en Crète, en Grèce, et a émigré avec sa famille en Pennsylvanie quand il était enfant. Son rôle le plus connu était Victor Kiriakis dans “Days of Our Lives”, mais ses crédits comprenaient également “Search for Tomorrow”, “The West Wing” et “Gilmore Girls”.