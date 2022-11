John Aniston, le père de Jennifer Aniston, est mort à 89 ans

L’acteur John Aniston est décédé.

Jennifer Aniston a confirmé la mort de son père lundi sur Instagram.

“Mon cher papa… John Anthony Aniston”, a-t-elle commencé sa légende. “Vous étiez l’un des plus beaux humains que j’aie jamais connus. Je suis tellement reconnaissant que vous vous soyez envolé vers les cieux en paix – et sans douleur. Et le 11/11 rien de moins !”

“Tu as toujours eu un timing parfait. Ce nombre aura toujours une signification encore plus grande pour moi maintenant. Je t’aimerai jusqu’à la fin des temps.”

‘DAYS OF OUR LIVES’ SE TERMINE SUR NBC, PASSE AU STREAMING SUR PEACOCK

Jennifer a partagé des photos d’elle-même et de son père dans le message.

“N’oubliez pas de visiter”, a-t-elle conclu l’hommage.

John était connu pour ses rôles dans “Days of Our Lives”, “The West Wing” et “Journeyman”.

Il a également décroché des rôles dans “Gilmore Girls”, “Mad Men” et “Search for Tomorrow”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

John a récemment reçu le Daytime Emmys Lifetime Achievement Award. Jennifer a accepté le prix en son nom.

“C’est vraiment un moment spécial pour moi”, a-t-elle déclaré lors de sa comparution virtuelle pour la cérémonie en juin. “C’est l’occasion non seulement de rendre hommage à une véritable icône du monde de la télévision de jour, mais c’est aussi une chance de reconnaître les réalisations de toute une vie d’un grand acteur très respecté, qui se trouve être aussi mon père.”

“Depuis plus de 30 ans, son dévouement à cette émission lui a valu le respect et l’admiration de ses collègues acteurs, des amitiés profondes et ravi des millions de fans à travers le monde”, a-t-elle ajouté. “Sa carrière est littéralement la définition de l’accomplissement d’une vie.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Outre Jennifer, John laisse dans le deuil son fils et sa femme, Sherry Rooney.

Il est précédé dans la mort par la mère de Jennifer et sa première épouse Nancy Dow. Elle est décédée en 1980.