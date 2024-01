John Angelos accepte de vendre les Orioles au groupe dirigé par David Rubenstein, Cal Ripken Jr.

Une vente des Orioles est imminente.

John Angelos a accepté de vendre l’équipe à David Rubenstein, originaire de Baltimore, ont déclaré à The Baltimore Banner deux sources ayant une connaissance directe des négociations. Rubenstein deviendrait la « personne de contrôle » et l’homme d’affaires new-yorkais Michael Arougheti ferait également partie du groupe d’investissement. La source a déclaré que le groupe d’investissement comprend également des dirigeants du Maryland, des philanthropes et des légendes du sport.

La légende des Orioles Cal Ripken Jr. fait partie du groupe, a confirmé une source à The Banner.

L’accord valorise l’équipe à 1,725 ​​milliard de dollars, selon la source.

Le calendrier de l’accord n’est pas encore connu, mais il devra être approuvé par les propriétaires de la MLB, qui se réuniront à Orlando la semaine prochaine lors de leur réunion annuelle.

Qui est David Rubenstein, le milliardaire qui achète les Orioles ?

Peter Angelos, 94 ans, détient une participation majoritaire dans les Orioles depuis 1993, mais son fils, John, a été désigné « personne de contrôle » en raison de l’âge de Peter et de son état de santé déclinant. Peter souffre d’une démence avancée, selon des documents judiciaires, mais son état de santé est actuellement inconnu.

Selon des documents judiciaires, Peter Angelos avait l’intention de transmettre l’équipe à sa femme, Georgia, et qu’elle la vende à sa mort afin qu’elle « puisse profiter de la grande richesse qu’ils avaient amassée ensemble ». Il a laissé la décision à la Géorgie. Son avocat n’avait toujours pas été rappelé mardi soir.

Nouvelles de la rondelle a signalé l’accord pour la première fois. Les porte-parole des Orioles et de John Angelos ont refusé de commenter le rapport. Le gouverneur Wes Moore, par l’intermédiaire d’un porte-parole, a refusé de commenter.

Rubenstein et Arougheti détiendront au départ environ 40 % de l’équipe et achèteront la participation restante d’Angelos après la mort de Peter, selon les sources. La famille Angelos pourrait être soumise à impôts sur les plus-values totalisant des centaines de millions de dollars s’il vend le club avant la mort de Peter.

La famille Angelos détient également une participation majoritaire dans le Mid-Atlantic Sports Network, les Nationals détenant la partie restante. On ne sait pas quel impact une vente pourrait avoir sur cet accord, ni si MASN est inclus dans l’accord. La MLB a accordé à MASN les droits de diffusion des Nationals à perpétuité afin de compenser Angelos après avoir déplacé les Expos à Washington DC, et les deux équipes ont mené une longue bataille judiciaire sur les frais de droits.

Une source directement informée a déclaré que Rubenstein avait dit à son entourage qu’il allait acheter les Orioles depuis un certain temps. C’est un amoureux du baseball, ayant grandi en jouant dans une petite ligue à Baltimore. Dans un épisode de sa série PBS « Iconic America » Rubenstein a visité le Fenway Park historique de Boston, domicile des Red Sox, a fait semblant de frapper un coup de circuit sur le monstre vert et a rappelé comment sa mère avait jeté sa collection de cartes de baseball après son départ à l’université.

En 2022, Rubenstein et Ted Leonsis, le propriétaire des Wizards, Mystics et Capitals, ont envisagé une offre d’achat des Nationals, mais les Lerners, propriétaires de l’équipe, ne l’ont pas approuvée, selon Bloomberg. Plus tard cette année-là, Rubenstein et Leonsis se sont ensuite tournés vers les Orioles, disant qu’ils examineraient une offre si l’équipe était mise en vente.

En décembre, un rapport de Bloomberg selon lequel Rubenstein était en pourparlers pour acheter les Orioles, associé aux réserves des principaux législateurs, a fait échouer un accord pour un nouveau bail à Camden Yards. John Angelos a appelé Moore pour lui dire qu’il n’avait pas l’intention de vendre une participation majoritaire dans l’équipe ; l’équipe et l’État se sont mis d’accord sur un accord la semaine suivante.

Rubenstein, originaire de Baltimore et résident du Maryland, a une valeur nette de 3,7 milliards de dollars et fait partie des 800 personnes les plus riches du monde, selon Forbes.

Il a fait fortune en tant que l’un des fondateurs du groupe Carlyle, l’une des plus grandes sociétés de capital-investissement au monde. Rubenstein, 74 ans, a quitté son poste de PDG en 2017.

Rubenstein entretient des liens profonds avec la région et a redonné des millions à la communauté, notamment 4,5 millions de dollars au zoo national pour un habitat de panda et 15 millions de dollars au département d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie de la tête et du cou de Johns Hopkins pour des recherches. Il a également fait don 111 millions de dollars au Kennedy Center et en a été le président pendant 14 ans, annonçant lundi son intention de démissionner. Il restera en poste pendant un an pendant que l’on recherche son remplaçant.

Il a également écrit quatre livres et anime deux émissions sur Bloomberg Television et deux autres sur PBS.

Ripken Jr., originaire du Maryland, a disputé ses 21 saisons dans les ligues majeures avec les Orioles et a gagné le surnom d’Iron Man du baseball pour avoir disputé 2 632 matchs consécutifs, dépassant le record établi par Lou Gehrig. Il a également été 19 fois All-Star, deux fois MVP de l’AL et fait partie de l’équipe championne des World Series 1983, la dernière à remporter un championnat pour les Orioles.

Il vit toujours dans la région et est très impliqué dans la scène locale du baseball, assistant régulièrement aux matchs des Orioles et gérant le Ripken Experience, un complexe sportif pour les jeunes à Aberdeen. Il est aussi le propriétaire fondateur des Aberdeen Ironbirds, la filiale High-A des Orioles.

Arougheti est le co-fondateur et directeur général d’Ares Management, une société d’investissement alternatif orientée crédit. Il a une valeur nette de 1,8 milliard de dollars. Il a également montré un intérêt pour les équipes sportives auparavant ; sa compagnie 500 millions de dollars récoltés pour le Chelsea FC Septembre dernier. Sa participation dans les Orioles est inconnue.